Rocío Carrasco acusa a sus tíos de aprovecharse del “problema” de Ortega Cano

Rocío Carrasco sigue ahondando en los problemas que mantiene con buena parte de lo que ella llama “familia mediática”, y una vez más no ha dejado muy bien parados a los hermanos de su madre, Gloria y Amador Mohedano. En un nuevo episodio de la segunda parte de su serie documental, “En el nombre de Rocío”, la primogénita de “La más grande” profundiza en “el problema” que afectó a Ortega Cano y que se intensificó cuando murió la cantante. Fueron años muy duros para el diestro, en los que sus hábitos lo llevaron a una espiral de autodestrucción que casi acaba con él.

Rocío Carrasco cuenta en este nuevo episodio que el viudo de su madre contó con el apoyo de sus seres queridos. “La familia de José lo que estaba haciendo era velar por la integridad y por la imagen de su hermano y por la salud de su hermano”, explica. Sin embargo, tiene una visión muy diferente acerca de cómo sus tíos, Gloria y Amador Mohedano, hicieron frente a este “problema” del diestro, a quienes acusa de intentar aprovecharse de la difícil situación que aprovechaba. “La otra parte lo que quería era, de una forma o de otra, sacar provecho y rendimiento, económico”, sentencia.

José Ortega Cano en una imagen reciente FOTO: G3 GTRES

De esta forma, Rocío Carrasco vuelve a dejar en mal lugar a sus tíos, a quien ha llegado a dedicar adjetivos como “avariciosos y traidores”. Sobre el “problema” de Ortega Cano, asegura que vio “cosas ante las que mi madre se veía obligada a hacer en determinados momentos en esa casa de La Moraleja, donde ocurrían cosas que no tenían que ocurrir”, y desmiente al torero cuando asegura que sus malos hábitos comenzaron tras la muerte de la cantante. “Yo podría decir mil cosas para demostrar que eso no es verdad, pero no lo voy a decir. Ortega tiene ese problema con mucha anterioridad a que mi madre enferme, asegura.