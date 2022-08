Rocío Carrasco se rebela contra su familia: “No iba a vincular el nombre de Rocío Jurado con algo que no estuviera dentro de la legalidad”

Nuevo episodio de la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco, ‘En el nombre de Rocío’. Desde este miércoles ya se puede disfrutar en la plataforma MiTele Plus del capítulo 13, el cual está enfocado en su totalidad a aclarar varias cuestiones del museo de su madre, Rocío Jurado.

Museo de Rocío Jurado FOTO: Instagram

“¿Tú quieres que se abra el museo de tu madre?”, pregunta la directora de la docuserie. “Siempre he querido. He querido desde el primer día en que se me dijo, pero siempre he querido que el museo de Rocío Jurado se abra en las condiciones que ella se merecía. Yo no podía vincular el museo, por una prisa, por una presión electoral, por una presión familiar, por unos intereses económicos de la familia”, desliza la protagonista, quien ha aprovechado para dedicarle unas palabras a su tío, Amador Mohedano y a su hermana, Gloria Camila Ortega: “Ellos sí tenían intereses económicos, porque ya se veían todos pululando por el museo. Amador de director, Gloria Mohedano en el cochecito llevando a la gente por la ruta turística, otro en el bar, otro vendiendo palomitas en la puerta. Se veían todos colocados ya y yo eso no lo iba a hacer con las condiciones que tenía el museo y en las condiciones en las que estaban sus alcaldes”, ha relatado sobre lo que en su día pasó, siempre según su versión.

Rocío Carrasco y algunos de los enseres de Rocío Jurado FOTO: Gtres

Por si esto fuese poco, y a la espera de las reacciones por parte de la que ella considera “su familia mediática”, la mujer de Fidel Albiac se vuelve a dirigir a todos los que estuvieron implicados en este museo y lo hicieron públicos en los medios de comunicación: “No iba a vincular el nombre de Rocío Jurado con absolutamente nada que no estuviera dentro de la legalidad. Si lo quieren entender que lo entiendan y si no lo quieren entender que no lo entiendan, pero eso es lo que hay”.