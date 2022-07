La crónica de Marta Robles: Sainz, el podio en la Fórmula 1 y Nadal se retira pero con gloria

Lunes

Me fastidia sobremanera que la primera victoria de Carlos Sainz en la Fórmula 1, ni más ni menos que en el mítico circuito del Silverstone esté rodeada de recelos. Y no solo porque lo conozca desde que era un niño y admire su enorme capacidad de esfuerzo, que no le ha abandonado en los 12 años que lleva ya en la F1 , ni en sus 151 grandes premios, sino porque en todas las carreras de equipo hay momentos complicados y lo principal es saber resolverlos. Y eso es exactamente lo que hizo Sainz le guste o no a su compañero de Ferrari, Charles Leclerc. Está muy bien la ambición y la competitividad, pero hay que saber perder y más cuando quien gana es un compañero de equipo, con un talento indiscutible. Los «y si...» a los que se aferran, los que no alcanzan el podio, solo muestran que tienen un mal perder. Algo, deleznable en el mundo del deporte. Y lo que tenían que hacer es celebrar la merecida victoria de un compañero. El segundo español tras Fernando Alonso que consigue el podio en la Fórmula 1. Y no ha hecho nada más que empezar. Enhorabuena, Carlos. Eres un campeón.

Martes

El viaje de la ministra de Igualdad, Irene Montero, a Estados Unidos ha dado que hablar porque ella, su jefa de gabinete, Lidia Rubio, secretaria de Estados de Igualdad, y la asesora del ministerio y líder de Unidas Podemos, Isa Serra, parezcan cuatro amigas disfrutando de sus vacaciones. Tampoco porque no llevaran una agenda pública: la tenía. Pero claro, que hayan usado el Falcon, con lo que cuesta y con el recuerdo de las declaraciones de Montero: «Nosotros viajamos siempre en turista», pues ha sonado a mofa y a befa. Yo creo que a estas alturas, Irene ya debe de reconocer, que vive en otra casa, que se compra otra ropa y que viaja en Falcon, porque se lo puede pagar el Gobierno. Vamos, que debería entonar un «nosotras, las de entonces, ya no somos las mismas». En vez de eso, Montero ha preferido contestar a las críticas, por ejemplo de Núñez Feijóo, diciendo que a ella «nunca la van a encontrar en un yate con un narcotraficante», haciendo referencia a la polémica de la foto del presidente popular con Marcial Dorado... Hablemos de eso cuando toque, si toca, ministra, pero entre tanto, ¿podría reconocer que usted ahora vive y viaja como Dios?

Irene Montero en Nueva York FOTO: Javier Otazu EFE

Miércoles

«Nadie es indispensable en la vida política», dice tras dimitir con aparente tristeza Boris Johnson. «He dejado el mejor trabajo del mundo», afirma y deja la frase para la posteridad. Nadie lo es, desde luego. Pero menos tú, querido Boris, que te has saltado a la torera todas las normas que ponías a los demás en los tiempos más difíciles, que has hechos las bromas más pesadas y ridículas en la Cumbre de la OTAN, y que tienes a tu partido tan harto como a la ciudadanía británica. Ahora, que no se quién te va a sucedes porque, el cargo está gafado desde el Brexit y el que pasa por él, dimite. Lo hizo también David Cameron, lo hizo Theresa May y lo haces tú ahora. Eso sí, ellos se fueron sin fiestas prohibidas en Downing Street ni mentiras acerca de casos de acoso sexual como el que atañe al diputado Chris Pincher a dos hombres en un exclusivo club privado de Londres. Han tenido que dimitir más de 50 miembros de tu Gobierno para que te vayas tú, pero al final, te vas… Que paz vas ha dejar tras tu marcha querido Boris. El que venga lo tendrá fácil porque peor que tú, no se puede hacer.

Boris Johnson FOTO: Leon Neal AP

Jueves

Siete de julio. Estamos ya, por fin, en San Fermín. Pero que me perdonen los pamplonicas: mi santo preferido, ya es un hecho, es Rafa Nadal. Que no sé si es un santo, pero tampoco si es humano. Que haya ganado en cinco sets a Fritz y pasado a semifinales de Wimbledon, con unos dolores brutales y teniendo que pedir la presencia del fisoterapeuta a la conclusión del primer set ha asombrado al mundo… Luego ha tenido que abandonar la competición, sí…, pero da igual, Rafa es lo más grande que nos ha pasado. El mejor deportista de todos los tiempos. Descansa, titán. Te lo has ganado.

Viernes

Siempre que muere un dirigente de Estado, la sociedad entera tiembla. En este caso, le ha tocado a Shinzo Abe, ex primer ministro de Japón, al que han disparado con una escopeta, por la espalda, en un acto electoral. Parecía el disparo de un arma de juguete, pero le ha costado la vida. Aún no se saben los motivos, aunque sí que el sospechoso es un antiguo miembro de las fuerzas marítimas de Autodefensa (Ejército Nipón).