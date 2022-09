El Gobierno responde al abogado de la Manada: “Esto es pura propaganda del defensor de los violadores”

Agustín Martínez, el abogado de los cinco sevillanos condenados a quince años de cárcel por violar a una joven en los Sanfermines de 2016, piensa estudiar la nueva Ley de Garantía integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del sólo sí es sí, porque cree que esas condenas son “revisables” y rebajables tras la desaparición del abuso sexual y su integración como agresión. Esa reflexión ha enervado a la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, la jueza María Victoria Rosell, que ha tachado esas consideraciones como “pura propaganda del defensor de violadores”.

“No habrá revisión de las penas de quince años: no hay atenuación ni despenalización. Quieren desprestigiar la ley sólo sí es sí y asustar a las mujeres. Pero con esta ley tenemos más seguridad y derechos”, ha escrito Rosell en su perfil de Twitter, donde es muy activa en defensa del feminismo.

Y no se queda ahí la magistrada. Según ella, “si se volviera a juzgar” a los ya condenados, “las penas serían mayores”. “Cada violador por su violación y por su cooperación en las de los demás. Lo dijo el Tribunal Supremo, aunque ya no pudo agravar las penas. No se pueden ahora revisar al alza: principio de irretroactividad. Pero a la baja, ni hablar”, explicó.

En todo caso, Rosell también aclara que el caso, una vez juzgado, no volverá a serlo porque “no es posible jurídicamente”. Ni para agravar las penas ni para reducirlas.