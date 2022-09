Nuria Roca: “Me fascina que Juan guste a mujeres y a la comunidad masculina”

Nuria Roca, que al igual que la Reina Letizia acaba de cumplir 50 años, una de las mujeres que a pesar de los años, sigue siendo un icono de belleza y sensualidad, ella al igual que su marido, gusta a los hombres y a las mujeres. Es una mujer atractiva, divertida, con una agenda de vértigo, que le permite siempre hacer los mejores plantes que se le ocurren con su admirado Juan del Val. Nos recibe al inicio del curso, con un montón de proyectos, a punto de comenzar ‘La Roca’, programa que presenta en La Sexta, y el recién estrenado ‘El Hormiguero’, de la que es colaboradora y única sustituta de Pablo Motos.

Cada día estás más joven ¿Cuáles son tus imprescindibles de belleza?

No creo que cada día esté más joven, tampoco lo pretendo. Lo que quiero es que se note que me cuido. Una buena limpieza diaria, tonificar e hidratar bien la piel es fundamental.

¿Cuál es tu truco de belleza?

Mi truco de belleza más infalible es tener bien hidratados los labios y poner un punto de luz en la nariz…

¿Qué es lo mas te gusta de ti?

Iría por la ilusión con que abordo los proyectos y mi optimismo.

¿Y lo que menos?

Mi defecto también radica en mi optimismo que a veces es enfermizo… pero lo prefiero. La actitud ante la vida es fundamental para vivirla bien.

¿Qué te une con Clarel?

Clarel me une el respeto por la belleza, el interés por innovar y cuidarnos, la ilusión por aprender, mejorar y dar lo mejor.

¿Qué opinas del nuevo formato Clarel Senses?

Esta nueva aventura que propone Clarel Senses es un deleite, un templo de la belleza ,un lugar donde puedes encontrar todo lo que necesitas para estar y sentirte mejor. Me gusta que los profesionales me asesoren acerca de mis necesidades y probar cosas nuevas.

¿Cómo has pasado el verano?

Después de dos años sin vacaciones, este verano he podido desconectar y lo he apurado al máximo… He descansado, he disfrutado de mi familia, de mi pareja y de mis amigos, y todo en sitios bastante distintos…

¿A qué ciudades has ido este año?

Sería incapaz de enumerarte las ciudades por la que he pasado este año teniendo en cuenta que además hemos estado de gira con ‘La Gran Depresión’. San Sebastián, Madrid, Sevilla, Zaragoza, Valencia, Bilbao…

Nuria Roca en 'El Hormiguero'. FOTO: El hormiguero

¿Qué proyectos tienes este año?

Estoy centrada con el programa de ‘La Roca’ los domingos en La Sexta, son 4 horas y media de directo… ‘El Hormiguero’, donde este año, además de las tertulias, estoy al frente de la sección de los titulares y la magia… y todos mis compromisos publicitarios que me van a hacer viajar mucho este año, sin ir más lejos, a Los Ángeles en octubre.

¿Qué cambios habrá en ‘La Roca’ este año?

Más entretenimiento, nuevos colaboradores y un grandísimo equipo que nos hará llegar a lugares con una mirada diferente. Esperamos sorprender.

¿Qué personaje ha sido el más divertido a la hora de hacer una entrevista en ‘La Roca’ del año pasado?

Me encantó entrevistar a Miguel Bosé, siempre tiene una charla muy interesante.

¿Cómo afrontáis esta 17ª temporada en el Hormiguero, siendo el programa líder de audiencia nacional?

La afrontamos con mucha ilusión. ‘El Hormiguero’ es un programa que lleva siendo líder de audiencia indiscutible durante 17 años, es un programa que estoy convencida que será estudiado en las universidades de comunicación por cómo se compone, cómo se estructura, cómo funciona el engranaje absolutamente perfecto.

¿Cómo te sientes cada vez que has sustituido a Pablo en el programa?

Pues con mucha responsabilidad y mucha emoción. Poder formar parte en el equipo de ‘El Hormiguero’, tanto colaborando como presentando como me ha tocado en alguna ocasión, es un auténtico lujo dentro de la profesional.

¿Cómo es Pablo en las distancias cortas?

Pablo es una persona especial en todos los sentidos. Pablo quiere siempre lo mejor y eso le hace que la excelencia esté en su programa, no le sirve cualquier cosa. Como profesional es un titán y como amigo es un muy buen amigo de sus amigos.

¿Qué es lo más te gusta de tu compañera Pilar Rubio?

Es una trabajadora incansable, capaz de cansar a cualquiera, es una currante nata. Tiene un amor propio impresionante con una capacidad de superación espectacular. Pilar Rubio es una buena amiga, y muy buena compañera de trabajo.

¿Y de tu compañera Tamara Falcó?

Tamara para mí ha sido un gran descubrimiento. Ella es como se ve: imprevisible, auténtica y original. No hay nadie como ella. Pero no iremos de boda este año. Se lo preguntó Pablo. Hacen una pareja estupenda Tamara e Íñigo. Me encantan.

¿Qué te parece que cada vez que Juan sube algo a IG, todo se convierta en noticia nacional?

Bueno, vivimos en una época en la que todo se convierte en noticia a nivel nacional, pero tampoco tenemos que perder el norte. Luego esas noticias llegan a cuatro personas. También es verdad que las noticias duran muy poco y caducan cada treinta segundos. Las redes sociales son un generador de noticias instantáneos que generan titulares, luego entras en la noticia y no tiene ningún interés.

¿Cuál es el secreto para que Juan y tú os sigáis mirando de esta forma después de casi dos décadas casados?

Este año hace 22 años que llevamos casados y 24 años juntos. La admiración sigue intacta, nos gusta estar juntos, nos lo pasamos muy bien juntos. Cuando pienso en un plan, es siempre con él. Es mi plan de vida, ojalá lo siga siendo. Nos llevamos muy bien.

Hemos visto que uno de tus hijos este año se ha ido a estudiar fuera de España, ¿tienes el síndrome de nido vacío o eres de las madres que les gusta ver volar a sus hijos?

Pues tengo un poco de síndrome vacío hasta el punto que intento no pasar por su habitación. Pau es un niño que se hace notar, y es verdad que le echamos mucho de menos, ahora, se lo está pasando tan bien, que me da una envidia...En breve iremos a verle.

¿Cómo es trabajar con tu marido?

Hemos trabajado siempre juntos, de una manera u otra. Lo llevamos muy bien. Nos conocemos mucho y es fácil comunicarnos. Lo que piensa uno, lo que piensa el otro...también te atreves a decirle cosas que a nadie te atreverías.

¿Qué te parece el éxito de Juan?

El éxito de Juan me parece maravilloso. Lo vivo como mío, no concibo que el éxito de una parte de la pareja no se viva como si fuera parte tuya. Incluso algo suyo me alegra más que algo mío. No puedo entender que una pareja tenga celos del éxito de la otra parte.

¿Cómo llevas que tu marido nos guste a todas las mujeres?

Lo llevo fenomenal. A él le encanta gustar, y el está encantado. Creo que es importante gustar, porque te respetas a ti mismo, quieres estar bien, gustar a la gente, caer bien, y esto empieza por uno mismo. Me encanta que el guste y me fascina que les encante a las mujeres, aunque también tiene mucha comunidad masculina.