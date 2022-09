Camilín recibe el alta hospitalario tras varios días ingresado por un problema pulmonar

Ya está en casa, tras pasar varios días ingresado por un problema pulmonar, Camilín Blanes ha aparecido hoy en la puerta de su chalet montando en una bicicleta eléctrica: “Estoy bien, no pasa nada, tengo prisa”, fueron sus únicas frases en la puerta de su domicilio, antes de salir de estampida. Pero su aspecto parecía estable y no tan desmejorado como cuando tuvo que ser llevado al madrileño Hospital Puerta de Hierro.

El pasado ocho de septiembre se cumplieron tres años del fallecimiento de Camilo Sesto. Aquel infausto día llegaba desde México su hijo Camilín y se instalaba en la casa que su padre le dejó en herencia en la localidad madrileña de Torrelodones. Desde entonces, su vida ha estado plagada de polémicas y turbias adicciones. Alcohol, drogas, ingresos en hospitales, desafueros con su madre, situaciones comprometidas… El único dato positivo en todo este tiempo es el proyecto de montar el museo dedicado a su progenitor en su tierra chica, Alcoy, que abrirá sus puertas en el 2023. Su heredero universal, es decir, su único hijo, ha prestado más de ochocientos objetos relacionados con su padre, a los que se unen otros muchos donados por distintos fans de todo el mundo.

Camilín, nos dicen desde su círculo más cercano, “no ha sabido sobreponerse a la muerte de su padre, es incapaz de llevar una vida normal y, aunque intenta abandonar ciertas adicciones, se ve incapaz de alcanzar una total rehabilitación. Su madre vive un infierno, por mucho que le pide que ingrese en un centro de desintoxicación, él hace caso omiso a sus ruegos”.

Hace pocas semanas el protagonista de este reportaje se convertía en centro principal de la noticia. El secretismo rodea a un episodio vital que permanece muy oscuro. Por un lado, se dijo en un programa de televisión que un helicóptero del SUMMA (Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid) había tenido que acudir a atender a Camilín, porque, según esa fuente, podría haber padecido un serio problema de salud, incluso se especuló con que sufrió un infarto cerebral. Pero poco después, el “enfermo” aparecía en la puerta de su chalet montado en una bicicleta y sin hacer declaraciones.

Camilo Michel Blanes con su madre Lourdes Ornelas por las calles de Torrelodones, Madrid. 10/09/2019 FOTO: UAT GTRES

En la mente de todos nos queda su ingreso en un hospital madrileño el 24 de noviembre del 2021, el mismo día de su 38 cumpleaños, a causa de una fuerte neumonía. Cincuenta días internado y una situación tan alarmante que hasta se temió por su vida. El 19 de enero de este año era dado de alta hospitalaria y mostraba su predisposición a llevar una vida sana y sin sobresaltos. Algo que parece no haber cumplido.

Su madre, Lourdes Ornelas, declaraba hace meses que “en México conseguimos que mi hijo ingresara en un centro de desintoxicación, pero en España las leyes impiden obligarle a hacerlo si él no quiere entrar”. En esta ocasión, en unas declaraciones en LA RAZÓN, Lourdes quitó importancia a los hechos y transmitió que su hijo se encuentra bien. Pero, o echa mano del engaño o se miente a sí misma, porque la realidad es que su hijo no levanta cabeza. Y lo que es peor, ahora mismo, nos dicen fuentes de su entorno, “no tiene oficio ni beneficio”.

Ni la que fuera su novia, María, ahora simplemente una buena amiga, pudo convencerle de que normalizara su existencia. María, en unas imágenes recientes, salía de la casa de su ex con cara compungida y muy seria. Era el mismo día que el episodio del helicóptero.

Camilín tampoco ha conseguido triunfar como cantante, la sombra de su padre es alargada y surgen las odiosas comparaciones. Y siempre sale el hijo malparado. Intentó abrirse camino en el panorama musical, sacando en el 2014 en México, donde vivía, el disco “Es lo que siento”. Y al afincarse en nuestro país anunció otro trabajo en el que rendiría homenaje a su progenitor, versionando los temas que le convirtieron en uno de los artistas más admirados en toda Latinoamérica. Pero todo ha quedado en agua de borrajas y nadie sabe si la carrera de Camilín quedó en el olvido o intentará recuperarla en el futuro.