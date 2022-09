Camilo Sesto: se cumplen tres años de su muerte entre polémicas de su hijo Camilín

Justo cuando se cumplen tres años del fallecimiento de Camilo Sesto, parece que el sueño del cantante de tener un museo en su localidad natal, Alcoy, está a punto de hacerse realidad. Y es que tal y como adelantaba el pasado viernes el diario ‘El Nostre Ciutat’, en los próximos días se adjudicarán el proyecto para la rehabilitación y mejora del edificio que albergará los recuerdos del inolvidable ‘Jesucristo Superstar’, situado en El Camí 44.

Un proyecto que, según dicho medio, está previsto que abra sus puertas en 2023 y que será el punto de partida de una ruta urbana que recordará los lugares que marcaron la vida del artista en la localidad alicantina, como el colegio en el que estudió, la glorieta donde ofreció sus mejores conciertos o el mausoleo donde reposan sus restos mortales.

Preocupación por el estado de salud de su hijo Camilín

Camilo Sesto, junto a su único hijo, Camilo Blanes, en una foto compartida por éste en su Instagram

Una gran noticia tanto para la ciudad alicantina como para los incondicionales del emblemático cantante que se ve empañada por los incesantes rumores sobre el preocupante estado de salud de su hijo Camilo Blanes, más conocido como “Camilín”. Ya que este mismo fin de semana, el programa ‘Ya es verano’ desvelaba que había sido atendido por los servicios médicos a raíz de un nuevo bache en su estado de salud. Un suceso que su madre, Lourdes Ornelas, aclaraba para LA RAZÓN: “Él está muy bien. Si no fuese así, no estaría yo ahora mismo hablándote así y no estaría aquí, a punto de vacunarme. No es para tanto y él está bien, de verdad”.

Pero este no es un hecho aislado. Hace tan solo unas semanas, Camilo volvía a estar en el foco mediático debido a una supuesta recaída en sus adicciones. Unos rumores que no dudó en desmentir rápidamente y aclarar que se encontraba bien y totalmente recuperado de la grave caída en bicicleta por la que estuvo ingresado en un hospital cerca de dos meses.