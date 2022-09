El increíble cambio físico de Bertín Osborne: ¡reaparece con diez kilos menos!

Bertín Osborne está de enhorabuena. El presentador ha reaparecido en la entrega de los Premios de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera, donde ha recibido un premio muy especial por su faceta de presentador de ‘Mi casa es la tuya’ en Telecinco.

“Este premio es una barbaridad. Lo agradezco de corazón pero me siento sobrevalorado. Me suena a chino porque yo no soy periodista”, confesaba y revelaba que el secreto de su éxito puede que resida precisamente en eso, “que no soy periodista, por lo que los invitados me cuentan más cosas que a un periodista. Eso y el vino que les doy, que normalmente cuando voy a la cocina les meto tres copas de vino y no sabes cómo se aflojan”.

Bertín Osborne recibe el premio a periodismo de innovación de manos del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, a 22 de septiembre de 2022, en Madrid (España) FOTO: José Oliva Europa Press

Pero no solo su logro, lo más comentado ha sido su increíble cambio físico, y es que Osborne ha reaparecido con diez kilos menos, tal y como él mismo confesó a Europa Press. El secreto de su nueva figura no es otro que “trabajar mucho, llevar una vida sana, haciendo mucho deporte y tomando vitaminas”. “Me ves vestido, que sin ropa gano muchísimo”, bromea el artista.