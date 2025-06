El novio de Anabel Pantoja casi atropella a una reportera: David Rodríguez ni se inmuta

La tensión ha sido protagonista en la tarde de este martes en La 1. ‘La familia de la tele’ está atravesando sus propios infiernos, a punto de situarse en la sexta opción del público. Sus audiencias no remontan, a pesar de que la cúpula de la cadena pública hace lo imposible por atraer a los amantes del extinto ‘Sálvame’. Los recortes no funcionan, los fichajes estrellas quedan deslucidos y los temas a tratar no llegan a viralizarse. Hasta hoy.

Y es que Anabel Pantoja y David Rodríguez están de plena actualidad. Quizá demasiado para desdicha de los protagonistas, que dicen sentirse acosados por los medios. No tienen intención alguna de ofrecer más información sobre lo acontecido con su hija Alma y el hecho de que terminase durante 18 días ingresada en un hospital de Gran Canaria. Mucho menos sobre cómo va la investigación judicial que trata de descubrir su grado de responsabilidad en lo sucedido y si hay indicios de posibles malos tratos. El proceso se hace cada vez más pesado con el paso del tiempo y los nervios de todos están crispados. Pero eso no justificaría lo que ha hecho hoy el novio de Anabel Pantoja.

David Rodríguez casi atropella a una reportera

En esta ocasión, lo que ha llevado a la reportera Amanda Párraga a Córdoba en busca de David Rodríguez no ha sido el entuerto sobre su hija. Lo que se trataba en ‘La familia de la tele’ tenía a Agustín Pantoja como protagonista directo. El programa presentado por María Patiño estaba planteando un supuesto suceso en el que el novio de Anabel Pantoja terminó a malas con el hermano de quien fuese su jefa, la tonadillera Isabel Pantoja. Incluso aseguran que se replanteó la posibilidad de emprender acciones legales en su contra. Belén Esteban, presente en el plató e íntima de la influencer, ha recibido un mensaje que negaba todo esto.

Momento en el que David Rodríguez casi atropella a la reportera La familia de la tele

Aun así han seguido defendiendo su información, pero planteando la posibilidad de que los protagonistas se pronuncien al respecto. Es ahí cuando desde ‘La familia de la tele’ han enviado a su reportera a las puertas de la clínica de David en Córdoba. Él no ha abierto la boca y no se ha pronunciado sobre este supuesto intento de denunciar al tío de su novia. Pero lo que ha molestado a todos en plató y especialmente a la periodista es cómo ha llegado a la escena del ‘crimen’, montado en su patinete eléctrico y casi llevándose por delante a la joven con su micrófono en mano: “Me he apartado porque digo, ‘me pilla’”.

La actitud de David Rodríguez no ha sentado nada bien en el programa de La 1. Mientras que Belén Esteban se ha limitado a confirmar que la información sobre la demanda a Agustín Pantoja era falsa, ha dejado que sea su compañero Kiko Matamoros quien criminalice su atropellada llegada a la clínica en la que trabaja. El colaborador ha estallado al defender a la reportera: “Eso es denunciable. Hombre, por favor, no se puede ir con un patinete así por la acera. ¡Qué barbaridad!”, se llevaba las manos a la cabeza. Y es que fácil han estado de presenciar una tragedia, aunque la periodista ha estado rápida en reflejos y logró salvarse de un accidente, cuanto menos, doloroso.