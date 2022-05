¿Por qué Bertín Osborne no entrevista a Victoria Federica?

Victoria Federica de Marichalar es el personaje de moda por excelencia. No hay evento en el que falte su posado ni fiesta en la que los focos no busquen su presencia, pero a pesar de protagonizar alguna que otra portada de revista y una completísima entrevista en Elle, parece que por el momento la televisión se le resiste y no la veremos próximamente en programas como ‘Planeta Calleja’ o ‘Mi casa es la tuya’. ¿Decisión propia?

Europa Press ha preguntado al presentador de ‘Mi casa es la tuya’ el motivo por el que no entrevista a la hija de su amiga la Infanta Elena y Bertín Osborne responde tajantemente: “no porque mi programa no es para eso. Nosotros en los programas procuro tener gente que tenga una vida para poder hablar, para poder contar, que tenga un histórico y es una chica jovencita”.

Y es que el cantante ha dejado entrever que los personajes que acuden a su programa tienen un recorrido que contar y debido a la edad, de momento Victoria no aparecerá: “yo no la conozco, pero debe ser un encanto como la madre, pero es que tiene como media hora de conversación para un programa como el mío en el que yo grabo cinco horas. Yo estuve el otro día con Feijó seis horas, pero con una chica jovencita no hay mucho de donde sacar”.

Sin embargo, sí le gustaría entrevistar a la infanta Elena y al Rey Juan Carlos: “sí, pero no. Es una pena la verdad porque don Juan Carlos sí tiene un programa muy importante, o dos”. El cantante tiene ganas de que el monarca regrese a España: “creo que ya era hora, tenemos terroristas y no sé por qué nuestro rey está en otro país”, ha declarado a dicho medio.