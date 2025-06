Roberto Leal y sus tres ‘locas’ bodas con Sara Rubio, con la que comenzó de forma furtiva

Roberto Leal continúa cosechando éxitos en televisión, perpetuando su buena estrella. Se ha convertido en un rostro habitual de Antena 3 y su éxito parece no encontrar techo, pues todos los programas que le confían terminan arrasando en audiencia, como sucedió con ‘Operación Triunfo’ y ahora también con ‘Pasapalabra’ o ‘El Desafío’. Quizá también demuestre su poder de convocatoria con los televidentes esta noche cuando se siente en ‘El Hormiguero’ a charlar con Pablo Motos.

La intención es celebrar su quinto aniversario al frente de ‘Pasapalabra’, pero tan solo es una excusa perfecta para conocerle un poco más en un ambiente distendido, permitiéndole ofrecer jugosas píldoras sobre su vida más íntima. Una cargada de momentos épicos, como pueden ser sus bodas, las tres, pues el sevillano de 45 años ha querido dejar bien claro que Sara Rubio es la mujer de su vida. No podría dejarlo más claro tras haberle prometido amor eterno hasta en tres ocasiones distintas, con sus respectivos ‘sí, quiero’. Pero cada vez que lo hacían se superaban a ellos mismos, dispuestos a mantener la llama siempre prendida.

Roberto Leal, presentador de 'El Desafío' Atresmedia

Las tres bodas de Roberto Leal y Sara Rubio

El presentador de Antena 3 conoció a su media naranja precisamente en los pasillos de la cadena. Fue en su primera etapa, antes de coquetear con otros trabajos, cuando se quedó enamorado de los evidentes encantos de Sara Rubio. Ella trabaja en ‘Equipo de Investigación’, tiene 40 años y de sus cruces por la cafetería de la cadena surgió una relación que trataron de llevar al principio de manera furtiva. Al menos así lo recordaba ella misma en sus redes sociales: “Hora de comer. Una mesa llena de gente y solo una silla vacía. Me siento. Justo enfrente, un chico sevillano que me sonaba de la tele. Hablamos de acentos. Llueve. Me regala un libro. Me invita a desayunar en la cafetería de Antena 3. Le invito yo al día siguiente”.

Así comenzaron, tratando que su relación no despertase los cotilleos de sus compañeros de trabajo. Él era reportero de ‘Espejo Público’ y ella becaria. Fue imposible, pues se les notaba a leguas que estaban enamoradísimos. Así decidieron en 2014 dar el decisivo paso de casarse en Las Vegas, en principio a modo de juego y por seguir la experiencia de una escena de película. No faltó ningún cliché, pues incluso sonaba ‘Love me tender’ de Elvis Presley en su gran día y pasearon en limusina ya convertidos en marido y mujer en el Estado de Nevada.

Eso sí, después tenían que formalizar su unión en España, algo que hicieron un año más tarde, en 2015, ya por fin con invitados, pues en su primera incursión en el matrimonio no pudieron acompañarles ni familiares ni amigos. Fue por lo civil, en un juzgado de Madrid. Quisieron hacer algo íntimo y al acto solo acudieron sus más íntimos.

Y parece que se les quedó corto, pues pronto comenzaron a fantasear con celebrar una tercera boda, esta vez por todo lo alto, tirando la casa por la ventana, sin escatimar en gastos. Y, ya sí, con todos sus seres queridos como testigos de su unión. Fue espectacular, pues incluso Roberto Leal se animó a componer un pasodoble sobre la base de una chirigota. También eligieron Madrid como emplazamiento de su tercer ‘sí, quiero’, pues, aunque ella es de Barcelona y él de Sevilla, era el punto de encuentro ideal para sus respectivas familias.

Una vez que había quedado claro que estaban casados, por triplicado, ya se lanzaron a la tarea de formar una familia. Roberto Leal y Sara Rubio se convirtieron en papás en 2017 con la llegada de la pequeña Lola. Cuatro años después, en 2021, le dieron un hermanito, Leo, con el que lograron formar la parejita. Eso sí, no hay que dejar fuera de la familia a sus perritas, quienes son ya estrellas en las redes sociales de la pareja. Y es que Pepa y Rita tienen un hueco destacado en su hogar, en el que no deben aburrirse lo más mínimo.