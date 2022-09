Tamara Falcó cancela su boda a 48 horas de su anuncio

Íñigo Onieva y Tamara Falcó se han convertido en los protagonistas de la semana. La marquesa de Griñón anunciaba el pasado jueves 22 de septiembre su compromiso con su novio a través de su cuenta de Instagram junto a una fotografía de ellos dos besándose y mostrando el anillo. Pero la felicidad le duró muy pocas horas. Los que parecían que iban a ser los mejores días de su vida se han convertido en un infierno para la hija de Isabel Preysler. Al día siguiente de comunicar su boda y desvelar en «El hormiguero» algunos de los datos más importantes del evento, salía a la luz un vídeo de Íñigo Onieva siéndole infiel a Tamara Falcó.

El empresario, tras la difusión de las imágenes, dio la cara públicamente y aseguró que eso había ocurrido en 2019 y que, por tanto, no le había sido infiel, como afirmaban los medios de comunicación. El joven fue el portavoz de la pareja y aseguró que la boda seguía adelante. Tras estas declaraciones, ambos asistieron juntos a una boda y estuvieron bien. Pero la historia dio un giro radical el sábado cuando Tamara Falcó borró la fotografía con la que anunciaba su compromiso de su cuenta de Instagram y hasta Eugenia Silva, que también asistió a la boda con ellos, eliminó vídeos de la pareja de esa noche. Tamara Falcó, esa misma mañana, salió del domicilio donde se encontraba con Onieva y se fue a casa de su madre para refugiarse del huracán mediático y del desengaño amoroso que ha sufrido en apenas 48 horas. Las últimas imágenes de Tamara Falcó paseando a sus perros dejaban en evidencia su malestar y muchas fuentes cercanas confirmaban que la marquesa de Griñón se encuentra destrozada en estos momentos y que no ha parado de llorar desde que salió a la luz la infidelidad.

El domingo, Onieva no ha tenido más remedio que asumir la traición a su novia y ha mandado un comunicado oficial a través de su cuenta de Instagram donde confirmaba la infidelidad. El joven se besó con otra chica durante un festival de música hace unas semanas y, aunque ha querido hacerle creer a todo el mundo que esas imágenes no eran de ahora, finalmente ha dado la cara y ha sido honesto con su pareja. Así comenzaba el mensaje: «En los vídeos difundidos aparezco en una actitud inaceptable, de la cual estoy absolutamente destrozado por ello. Pido disculpas por no haber sido honesto y pido perdón a Tamara y a su familia públicamente». Tras esto, aseguraba que estaba profundamente enamorado de la marquesa de Griñón y pedía, públicamente, que dejasen de difundir más imágenes que le pudiesen causar más dolor a ella y a sus respectivas familias. “Estoy completamente enamorado de Tamara y es la mujer de mi vida, por lo que me duele enormemente haberla hecho daño. Para evitar mayores prejuicios a Tamara y a nuestras familias, pido que no se continúe difundiendo imágenes que puedan afectar a nuestro derecho a la intimidad, y que se abstengan de publicar informaciones que están afectando a nuestra privacidad», terminaba escribiendo al final del mensaje.

Arrepentimiento sin perdón

Según ha podido conocer LARAZÓN en exclusiva, la boda no sigue adelante. Una fuente cercana a la familia asegura que Tamara Falcó no se va a casar con Íñigo Onieva aunque es el hombre de su vida. Ella necesitaba el perdón público de su pareja, pero no ha sido suficiente. Son muchas horas rezando y al final, ha tomado la decisión de no seguir adelante con el compromiso, en lo que parecía ser un verdadero cuento de hadas, en el que Tamara ha demostrado en todo momento una generosidad increíble al no vender la exclusiva de su compromiso.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva FOTO: UAT GTRES

Ella tiene claro que «No se cae una hoja de un árbol sin que Dios lo permita» y cree firmemente que es voluntad de Dios que la boda no se lleve a cabo, muy a su pesar. Tamara no perdona y no porque sea recorosa, sino porque siempre ha hecho oídos sordos a todos los que le advertían de Onieva y ha tenido una fe ciega en él. Tal vez por eso, ahora es tan fuerte el descalabro.

Tamara está arropada en su decisión por todos los suyos, en especial de su madre Isabel Preysler, que siempre la cuida y protege. También de su hermana Ana y de sus íntimas, las hermanas Finat.

Aquí se acaba el sueño de Tamara de celebrar su boda en El Rincón, la finca que heredó de su padre el marqués de Griñón y en la que había proyectado en 24 horas su boda soñada. Los que la conocen, y comparten el día a día con Tamara, aseguran que no para de rezar y que está devastada. «Es una persona muy buen, honesta y generosa. No se merece este palo», zanjan.

Dos años bajo la sombra de la infidelidad

Tamara Falcó e íñigo Onieva se conocieron en el cumpleaños de una amiga en común en 2020. Con la llegada de la pandemia comenzaron a salir y, tras dos años juntos, parece que ha llegado a su final. Desde que salió a la luz su romance, su relación ha estado marcada por la sombra de la sospecha de supuestas infidelidades de Onieva a Tamara Falcó hasta que, finalmente, se ha confirmado que el empresario le fue desleal en el festival ‘Burning Man’ con Marina Theiss , una modelo brasileña internacional.