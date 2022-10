Samantha Vallejo-Nágera se defiende de las críticas por subir un vídeo de su hijo Roscón “que no era apropiado”

El nombre de Samantha Vallejo-Nágera apareció en las últimas horas ayer en los primos puestos de las listas de tendencias de Twitter, y no fue por su trabajo como miembro del jurado de “MasterChef”. La empresaria publicó un vídeo en su cuenta de Instagram en el que aparecía abroncando a su hijo Roscón por ver la televisión, mientras este lloraba de forma desconsolada. Centenares de usuarios le reprocharon que expusiera un momento tan íntimo de su hijo, e incluso rostros conocidos como Mercedes Milá, Adara Molinero o Anabel Pantoja la abroncaron por las imágenes.

Ante esta polémica, Samantha Vallejo-Nágera no tuvo más remedio que eliminar el vídeo de su perfil oficial de Instagram y publicar otro en el que pedía disculpas por si había herido alguna sensibilidad, aunque también quiso dejar claro que su intención no era exponer la intimidad de su hijo, sino mostrar a otras familias con hijos con síndrome de Down cómo educa al menor. “Muy buenas noches a todos. Roscón, como todos los niños, llora por tonterías, sobre todo cuando le quito el mando de la tele, y es increíble cómo cambia del llanto a las risas en milésimas de segundo”, comienza diciendo la empresaria.

“Creo que Roscón es un niño muy feliz y que nos hace muy felices a todos en su día a día, con sus canciones, sus deberes, sus sonrisas, su carita... y ayuda mucho a las mamás que tienen niños con síndrome de Down a dar visibilidad a esta condición y aprender del día a día de los niños, por eso lo saco en mis redes sociales. Siento muchísimo que el vídeo de hoy no fuese apropiado y, de verdad, pido mil disculpas por haberlo sacado y a la gente a la que le ha dolido. No era, para nada, mi intención. Lo siento muchísimo, muchas gracias y buenas noches”, concluye Samantha Vallejo-Nágera.

Aun así, hay quien sigue reprochándole que haya publicado un vídeo que, aunque ya ha eliminado, ha sido visto por miles de usuarios en las redes sociales. Por otra parte, la empresaria también ha contado con palabras de apoyo de otros rostros conocidos, incluida Mercedes Milá, que, aunque al principio la abroncó, ha reconocido su “valor” por pedir disculpas tras la polémica.