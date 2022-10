Laura Escanes reaparece tras su ruptura con Risto Mejide: “Nadie se muere por amor”

Vestida de rojo pasión, con vestido satinado, Laura Escanes ha reaparecido en los premios Forbes Best Influencers 2022, que se han celebrado esta noche en la embajada italiana de Madrid. “Feliz y nerviosa”, como ella misma ha asegurado, ha sido la última en posar en el photocall ante la gran expectación de los medios que esperaban sus primera reaparición pública tras anunciar su ruptura con Risto Mejide el pasado domingo.

La influencer se ha acercado a los medios para aclarar cómo se encuentra, tras varios días de rumores y especulaciones sobre su separación del presentador: “Son once días bastante intensos, complicados... tampoco quiero dar muchas explicaciones porque no creo que las tenga que dar, pero lo estoy pasando mal. Es muchísimo acoso, mucha opinión publica... es una situación muy complicada”.

“Todas las parejas del mundo se pueden separar, no pasa absolutamente nada. Pero si ya es complicada una situación así, imaginaos con toda la presión que supone todo esto...”, ha confesado Laura muy emocionada y con la voz quebrada.

La influencer Laura Escanes posa a su llegada a la primera edición de los premios Forbes Best Influencers 2022, hoy miércoles en Madrid. FOTO: Javier López EFE

Sobre los rumores que le relacionan con el youtuber Míster Jägger, Escanes ha preferido no dar más explicaciones, dejando en el aire este supuesto “affaire”, y tan solo se ha limitado a decir que “lo que hemos querido comunicar, lo hemos comunicado los dos”. “Hay muchísimo cariño, nos queremos mucho, para nosotros lo mas importante es que estemos bien, que lo hagamos lo mejor posible, lo menos doloroso posible, que Roma y Julio sufran lo menos posible y esta situación pase cuanto antes y ya esta”, ha determinado.

Y ha aclarado que “en estos momentos lo que intento es estar rodeada de mis amigas, seguir trabajando... que la vida sigue, nadie se muere por amor y que tenemos que seguir adelante”. Laura Escanes ha asegurado que “la situación está muy bien y muy tranquila” dentro de casa y que, aunque no sabe cómo gestionar este difícil momento, “con lo que me quedo es con todo lo bueno que he vivido junto a él y seguimos viviendo porque somos una familia, y eso no se va a romper nunca jamás”.

“Le quiero, le adoro y eso va a estar toda la vida”. Con estas bonitas palabras hacia su ex y padre de su hija, Risto Mejide, la influencer ha querido zanjar toda polémica, a la vez que pide comprensión en estos complicados momentos que atraviesa.