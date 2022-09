Risto Mejide y Laura Escanes se separan tras 7 años de relación

Risto Mejide y Laura Escanes anuncian su separación. Tanto la influencer como el periodista han compartido a través de sus respectivas cuentas de Instagram que tomaban rumbos separados. Después de 7 años de amor y una hija en común, ponen fin a su relación con dos emotivos textos donde, a pesar de la tristeza de la situación, se han dedicado unas preciosas palabras donde el amor prevalece por encima de cualquier desencuentro entre ellos.

“No me gustan las despedidas y llevo escribiendo y borrando este post 82627292 veces. Tampoco creo que sea una despedida porque sé que, de la manera que sea, nos vamos a tener el uno al otro para siempre. Han sido 7 años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo. El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días. Si tenía que vivir todo esto y conocer lo que es el amor, tenía que ser contigo. Me imaginé la vida entera contigo y me has hecho creer en la eternidad. Hemos cumplido sueños, creado una familia preciosa y creando nuestro camino juntos. Ojalá la gente pudiera vivir y sentir una cuarta parte de lo que hemos sentido nosotros. Eso es amor”, decía la influencer en su comunicado.

Por el otro lado, Risto Mejide anunciaba unas horas antes una cuenta atrás sobre un mensaje importante que tenía que comunicar, pero nadie se esperaba que fuese su separación. Sin duda, eran una de las parejas más consolidadas del panorama nacional, a pesar de haber sufrido todo el rato la presión mediática y el cuestionamiento de su relación por la diferencia de edad. En 2015 comenzaron a salir y en 2017 pasaron por el altar. El 3 de octubre de 2019 daban la bienvenida al mundo a su primera hija en común, Roma. Parece ser que, finalmente, no han podido superar todos los obstáculos e impedimentos que la vida les ha puesto entre ellos y han tenido que ponerle un triste punto final a su historia de amor.

Así se ha querido despedir Risto Mejide de la que considera el amor de su vida: “Como alguien dijo una vez, fue eterno mientras duró. Sólo espero que seamos tan buenos ex como hemos sido como pareja. Que sepamos encontrar cada uno la vida que queremos. Y sobre todo, gracias por haberme hecho Papa de Roma. Eso sí que es un amor pa #toelrrato”.