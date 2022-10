Alejandra Onieva e Iker Casillas... ¿algo más que amigos?

‘Socialité' ha sido la encargada de dar la noticia. El programa de Telecinco ha desvelado que Alejandra Onieva e Iker Casillas podrían haber dado un paso más en su amistad y estarían viviendo en estos momentos un romance. Hace unos meses, ya se apuntó un posible noviazgo entre ellos. Ambos coincidieron en Ibiza y ahí fue cuando saltaron las alarmas sobre el noviazgo. Una fuente desveló al espacio de Mediaset que el exportero del Real Madrid “lleva varias semanas quedando con la hermana de Iñigo y parece que está bastante ilusionado”. Tras esta bomba, los medios no han dudado en preguntarle a la actriz sobre este asunto.

Alejandra Onieva, tras ser preguntada sobre una posible relación con Iker Casillas, ha guardado silencio y no ha desmentido la noticia, dejando la puerta abierta a la especulación. La actriz, que está ahora en el punto mediático por la ruptura de su hermano con Tamara Falcó, no se ha querido pronunciar sobre su hipotético romance con el futbolista pero, en vez de callar los rumores, ha avivado el asunto con su silencio.

Tamara Falcó, Íñigo y Alejandra Onieva y Carolina Molas FOTO: Instagram

La familia Onieva se encuentra en el punto de mira por el caso Falcó y se han mantenido en silencio en todo momento. Nadie se ha querido pronunciar sobre lo sucedido con Íñigo y las multitud de declaraciones que ha ido haciendo la hija de Isabel Preysler sobre lo ocurrido con la ruptura de su compromiso y las infidelidades del empresario. Aún así, la familia ha recibido multitud de muestras de cariño por parte de un gran sector que ha defendido que los seres queridos del ex de Falcó no tienen la culpa de nada de lo sucedido y no merecen estar en el centro de la polémica. Emma García ha sido uno de los rostros que ha mostrado su apoyo público a Carolina Molas, exsuegra de Tamara Falcó, en estos momentos tan complicados para ellos.

El caso Falcó ha revolucionado a toda la sociedad e, inevitablemente, todas las caras públicas han querido dar su opinión sobre lo sucedido y sobre los protagonistas. María Patiño y Sofía Cristo algunas de las últimas en pronunciarse sobre la expareja. La presentadora de ‘Socliaté' ha cargado contra Onieva durante su programa tras su último comunicado mientras que la hija de Bárbara Rey le ha dedicado unas durísimas palabras a Falcó por sus declaraciones en México sobre las diferentes sexualidades.