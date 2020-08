Esto es lo que Ariadne Artiles toma antes de desayunar

Ariadne Artiles, que nos revelaba hace unas semanas su secreto para mantener una piel tersa y firme, nos ha contado por medio de su perfil oficial de Instagram a través de Stories, qué suele tomar antes de desayunar. No se trata del típico vaso de agua tibia con limón (que, por cierto, según algunos nutricionistas solo supone un aporte extra de vitamina C para el organismo y no tiene ningún otro beneficio). Tampoco es el famoso kiwi en ayunas que nos ayuda a regular el tránsito intestinal. ¿Sabes entonces qué puede ser lo que Ariadne Artiles toma antes de desayunar?

¿Has acertado? Lo que la modelo canaria toma por la mañana (aunque desconocemos si todos los días) antes de desayunar es un zumo de apio. Para prepararlo, no necesitas licuadora. Por medio del siguiente vídeo te mostramos una forma sencilla de hacerlo.

Ahora que sabes cómo preparar el zumo de apio que Ariadne Artiles toma por la mañana, te preguntarás qué beneficios tiene y por qué causó hace años tanto furor eso del “celery juice” como se conoce en inglés esta bebida. Pues bien, el zumo de apio es un alimento diurético, como lo son también los espárragos y las alcachofas por ejemplo. Esto quiere decir que nos ayuda a prevenir la retención de líquidos y que en cierta medida puede hacer que nos sintamos menos hinchadas.

Ahora bien, no es la panacea ni tiene sentido que basemos nuestra alimentación en el consumo de este tipo de “bebidas milagro”. Ariadne Artiles incorpora el zumo de apio a su alimentación porque es una bebida nutritiva y refrescante. Sin embargo, hay que dejar claro que no nos ayudará a bajar de peso si el resto de nuestra alimentación no es sana y equilibrada y hay un déficit calórico (las calorías consumidas son más que las ingeridas). Es importante destacar que cada verdura tiene sus propiedades y que el requisito esencial de una buena alimentación es la variedad. Así, puede ser positivo tomar un zumo de apio cada mañana en tanto en cuanto es una verdura diurética muy nutritiva que prácticamente no aporta carga calórica. Si no solemos tomar mucha verdura a lo largo del día, su consumo también puede venirnos de maravilla. Pero, de nuevo, no existen los alimentos milagro.

¡Ah! Y, como suele señalar la dietista nutricionista Fátima Japón, nuestro cuerpo no está intoxicado. Los riñones y el hígado se encargan, por suerte, de depurarlo. Así, no cabe hablar aquí de las propiedades detox del apio, ¿cierto?