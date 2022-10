Dulce contra Isabel Pantoja: estas son las cosas que le debe

Dulce Lapiedra ha sido la última invitada en sentarse en el ‘Deluxe’ y se ha sometido al polígrafo de Conchita para desvelar algunas de las intimidades de Isabel Pantoja y de su familia. La exniñera de Isabel Pantoja, sin pelos en la lengua, ha reconocido que la tonadillera aún no le ha devuelto algunas de sus pertenecías y ha reconocido que se niega devolvérselas.

La que fue mano derecha de Isabel Pantoja ha manifestado que le gustaría recuperar muchas de sus pertenencias que se quedaron en Cantora y que, para ella, tienen un gran valor sentimental. . “Tengo ropa, fotos familiares... De hecho, sé que en el club de fans de ella tienen algunas maletas que son mías. Un día que fui a la oficina, vi un par de maletas y les dije ‘esas maletas son mías’ y aunque me dijeron que lo que había dentro eran cosas de Isabel, yo sé que no es así”, decía con pena la exniñera.

Isabel Pantoja, junto a sus hijos Kiko e Isa P.

Además, más allá de hablar de su relación con la cantante, se ha mojado en la relación que está viviendo ahora con sus hijos y sobre la tensa situación que está atravesando con ellos. Dulce se ha delatado en el polígrafo y, aunque en un principio ha querido dejar a un lado a Irene Rosales en los conflictos fraternales, finalmente ha reconocido que “la relación de Kiko con su hermana siempre ha sido así, incluso antes de conocer a Irene. Eso sí, Isabel Pantoja dijo un día que Irene era un ‘lobo con piel de cordero’ y ahí lo dejo”.

Tras estas declaraciones, Dulce Lapiedra ha vuelto a posicionarse con Isa Pantoja y ha admitido que siente miedo por si, el día de mañana, Kiko Rivera y su madre acercan posturas y éste acaba malmetiendo sobre ella. “Lo ha hecho toda su vida. No nos olvidemos de lo que le hizo al padre de su hijo. La lleva humillando toda la vida. No ha tenido bastante que lo ha vuelto a repetir… el que quería pedirle perdón públicamente porque se le echó la gente encima. Eso ya no tiene perdón de Dios. Es indefendible. A mí me ha demostrado hace mucho tiempo que no quiere a su hermana. No la ha protegido nunca”, zanjaba tajante.