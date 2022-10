Isabel Pantoja claudica y pide perdón por sus delitos

Aun mes de iniciar su esperada gira por Estados Unidos, Isabel Pantoja aún no tiene el visado para viajar a Estados Unidos. La cantante espera con ansiedad la cita en la embajada de Estados Unidos en Madrid para solventar el último escollo que le separa de la gira por mencionado país.

Estaba previsto que esta semana la artista viajara a Madrid para mantener una entrevista con el oficial que lleva su expediente migratorio en la embajada. En esta cita, que la obligará a salir de su refugio en Cantora, ya que solo puede realizarse en persona y en las oficinas consulares, deben estamparle en su pasaporte la visa que le permitirá traspasar la frontera americana. Pero, a pesar de lo que pensaban los promotores de la gira, en contacto permanente con Agustín Pantoja, la llamada de las autoridades migratorias estadounidenses aún no se ha producido. Un contratiempo que tiene a Isabel de los nervios ya que el tiempo corre en su contra.

Según el comunicado que enviaron los promotores de la gira el pasado mes de julio «todos los requisitos para que doña Isabel Pantoja pueda trabajar en Estados Unidos están en completo orden y aprobados. De hecho, le dieron la visa en agosto pero como hemos cambiado las fechas a noviembre, se la han vuelto a renovar». El conocido productor musical confiesa que, tal y cómo los servicios consulares exigen, Isabel ha tenido que claudicar y solicitar el perdón migratorio o ‘’waiver’': «Esto es algo obligatorio para cualquier persona que haya sido condenado y quiera viajar a Estados Unidos».

El yugo penal

Aunque los antecedentes penales ya fueron cancelados, en el plazo legal que marca la Ley, la tonadillera se resistía a pedir perdón por los delitos que la llevaron a la cárcel en 2014, tal y como exige el Servicio de Inmigración. Su negativa a hacerlo le impidió, en 2018, entrar en Estados Unidos, obligándole a cancelar, a última hora, un concierto en Puerto Rico. En esta ocasión, según nos asegura Guervos, la cantante ha cumplido con esta exigencia y está a la espera de que la citen para mantener una reunión en la embajada americana. En ese momento, si todo está correcto, le pondrán la visa en el pasaporte y podrá viajar a Estados Unidos con total libertad.

Isabel Pantoja en el Orgullo LGTBI de Madrid FOTO: Jesus Briones GTRES

32 pasajes y 90.000 euros

Y es que la exigente política migratoria de Estados Unidos estipula que cualquier persona que haya sido detenida, tenga antecedentes, o se le haya denegado la entrada en el país, no serán elegibles sin solicitar el perdón migratorio. Una solicitud que tarda seis meses en tramitarse y tiene un coste de 930 dólares, que debe pagarse al Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, por sus siglas en inglés).

Al tratarse de una artista conocida, además debe solicitar una visa especial. Isabel lleva meses preparando su expediente. Aunque según Guervos reconoce que todo esta siendo aprobado por parte de la embajada estadounidense hasta que no la citen, todo está en el aire.

Después de meses de inactividad artística, la cantante está feliz. La sevillana dará ocho conciertos en plazas muy importantes, solo al alcance de las grandes divas. Actuará en Nueva York, Chicago, San Juan de Puerto Rico, Miami, Los Ángeles y Houston. Los aforos van desde los 3.000 a los 7.000 espectadores y ya se han vendido gran parte de las entradas. La artista llegará a Nueva York el día 8 de noviembre y, al día siguiente, está prevista la realización de una rueda de prensa, donde no se espera que hable de su vida privada . Guervos y Agustín Pantoja, después de una dura negociación, han cerrado un caché de 90.000 euros que incluye su actuación y los sueldos de los cerca de treinta artistas que la acompañan en la gira. Además de sus músicos y el cuadro flamenco, la acompaña su representante, Agustín Pantoja, un asistente y sus estilistas habituales. Dada la envergadura del espectáculo y para facilitar los traslados, Guervos se ha planteado alquilar un avión privado para trasladar a la artista y su séquito. Calculan que no les costará más de 100.000 dólares en total. En principio, no está previsto que le acompañe en la gira Anabel Pantoja que, hasta convertirse en uno de los rostros más mediáticos del país, solía encargarse de pasarle el ‘«cue’» con las letras de las canciones. En total, solo de su séquito son 32 pasajes y un coste de 90.000 euros.