Gustavo González: “La televisión no es una panacea, fue una etapa pasajera en mi vida”

Desde marzo de este año, Gustavo González vive alejado del mundo de la televisión. Se gana la vida como paparazzi, una vuelta a sus orígenes, y espera a que se celebre el juicio de la “Operación Deluxe”, que investiga la vinculación de periodistas con un agente policial para obtener información reservada sobre docenas de famosos.

“Estoy tranquilo, me dedico a la Prensa, que es mi profesión de siempre, sigo escribiendo, haciendo reportajes, y la tele fue una etapa de mi vida en la que estuve de paso. No me renovaron el contrato en “Salvame” y se acabó. Nada más.”

¿Y cómo vive esta nueva etapa?

Con humildad y tranquilidad, volcado en mi trabajo y en mi familia. Y con mucha pasión.

¿No echa de menos la televisión?

La televisión no es la panacea para nadie y yo sabía que era una etapa pasajera. Pero tras veinte años en el medio estoy muy agradecido por haber participado en programas que son historia. Me siento orgulloso de haber formado parte de “Sálvame”. Y quiero dejar muy claro que no estoy cabreado con alguien…

Pero sus ingresos habrán bajado mucho.

Siempre he tenido un sueldo, no recibía pluses, tuve que mandar todas mis nóminas al juzgado, era mileurista, y solamente tres meses cobré una nómina más alta en “Sálvame”. Parece como si no existieras por no salir en televisión, y si existo.

¿Que explicación le dieron para no renovarle el contrato?

Ninguna, simplemente no me lo renovaron. Será que no les gusto… pero no pasa nada. Llegó un momento en el que los mismos conflictos entre los colaboradores importaban más que el hecho de llevar noticias. Primaba montar el espectáculo. En ese programa nadie es imprescindible.