Isabel Pantoja sigue adelante con su gira americana

Isabel Pantoja tiene previsto iniciar su gira por Estados Unidos una vez que cierre el último trámite que le queda con la embajada de dicho país. Sus antecedentes penales ya no figuran pero si hay un protocolo que siguen todas las personas que en un momento de su vida han tenido un problema judicial o han viajado algún país (Irán, Irak, Corea del Norte…) que se encuentra en la lista negra de Estados Unidos. Para entenderlo consiste en una cita presencial en la que se preguntan cuestiones relacionadas con esos temas. Tanto en temas que tengan que ver con sentencias como en el caso de españoles que han visitado dicho lugares. Si no se cumple con este requisito no hay autorización. Hay que pedir cita.

En esta situación se encuentra Isabel Pantoja donde lo único que puede hacer es esperar como explica el promotor de la gira Eduardo Guervós. «Puede ser en cualquier momento. Aún estamos en plazo para cumplir con el inicio de la gira que comienza el 11 de noviembre. El problema que hay es que si esa forma se retrasa no nos daría tiempo para gestionar el visado de trabajo de los músicos y de los acompañantes de Isabel. En total treinta y dos visas. Todo esto lo saben los teatros y espacios donde actuará Isabel y no hay problema más allá de retrasar a marzo los conciertos». Y añade: «para los que dicen que no se están vendiendo entradas aclarar que no solo no es así sino que están ya venidas las más caras. Actuará en lugares con aforos de entre cuatro mil y seis mil personas. Es más en ciudades como Nueva York y Miami donde tenia dos actuaciones se ha ampliado a dos más. Isabel está muy ilusionada con esta gira que ya estaba cerrada en el 2020 y con sus visados en regla. En esas fechas no se podía viajar ni ella ni nadie y se pospuso hasta este noviembre. En aquel momento no teníamos ni idea de cómo iban a evolucionar las medidas sanitarias . Y los permisos caducaron y por eso se tuvieron que volver a renovar. Y es en lo que estamos».

Isabel Pantoja en el Orgullo LGTBI de Madrid FOTO: Jesus Briones GTRES

Exculpa a Agustín

Las ciudades que forman parte de esta gira son (además de nueva York y Miami), Los Ángeles, Chicago, Puerto Rico, Houston y Dallas. Gervós que firmó el contrato con Agustín Pantoja explica que «nunca me han pedido nada extraordinario. He sido yo el que planteo determinadas cuestiones. Una de ellas es el alquiler de un avión privado para los desplazamientos locales. Lo hago con todos mis artistas. Es una manera de ahorrarme gestiones y esperas. No hay que hacer colas y esto lo hacen los cantantes y grupos que viajan a Estados Unidos. Con Isabel Pantoja la gente habla por hablar y desconoce el funcionamiento de las giras», detalla a este medio.

El promotor que fue en su día el manager de Camilo Sesto y está reconocido por sus propios artistas como un gran negociador, aclara que «Isabel Pantoja ya ha recibido el veinte por ciento del caché que es lo que se hace habitualmente». ¿Y cuánto cobrará Isabel Pantoja?. La periodista Marina Guerrero daba la cifra de 100.000 euros por gala.

Los frentes abiertos que tiene la cantante se van cerrando. Lo de su hijo Kiko es para ella ahora una preocupación constante.