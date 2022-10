Última hora sobre Kiko Rivera: Cayetano Rivera e Isabel Pantoja van al hospital

Kiko Rivera ha sido ingresado de urgencia en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla en la madrugada del viernes 21 de octubre a consecuencia de “un grave problema de salud”, según el programa “Fiesta”. Algunas fuentes apuntan a que el DJ habría sufrido un ictus, pero desde la familia no se ha ofrecido ninguna información oficial. Sin embargo, a LA RAZÓN llegan buenas noticias que apuntan a que el hijo de Isabel Pantoja evoluciona favorablemente, “está bien, camina y anda”. De hecho, en “El programa de Ana Rosa” aseguran que los médicos se plantean darle el alta el fin de semana si continúa avanzando en su recuperación.

Aunque, a mediodía del viernes 21 de octubre, Kiko Rivera no puede recibir visitas, se conoce que varios familiares y seres queridos del sevillano ya se están desplazando hasta el hospital para reunirse con él en cuanto les sea permitido. Isabel Pantoja, con quien ha protagonizado varios desencuentros públicos en los últimos meses, también estaría de camino al centro médico, muy preocupada por el estado de salud de su hijo. Del mismo modo, Isa Pantoja, la hermana pequeña del DJ, que tampoco mantiene una buena relación con él, asegura estar al corriente de cómo avanza su recuperación.

Kiko Rivera FOTO: Victoria Suárez EFE

Por otra parte, Cayetano Rivera ha ofrecido algunos detalles acerca de cómo se encuentra su hermano, aunque no ha querido confirmar qué le ha ocurrido: “Eso tendrán que contarlo ellos”. Aun así, el torero ha explicado que Kiko Rivera “está estable, aunque todavía tenemos el susto en el cuerpo”. Como Isabel Pantoja, Irene Rosales u otros familiares, el diestro anuncia que “ahora bajaré al hospital” para visitar al DJ en cuanto esté permitido.

En el caso de Antonio Rivera, tío de Kiko Rivera, lamenta en LA RAZÓN haberse enterado por la prensa del susto de salud que ha sufrido su sobrino: “Me acabo de enterar, no se nos ha comunicado nada. A la familia no se nos ha comunicado… no sabemos en qué hospital está”.