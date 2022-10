Descubre de qué se han disfrazado Marta Riesco y Antonio David Flores por Halloween

De Maléfica, ella, y de Joker, él, así reciben Halloween Marta Riesco y Antonio David Flores. La pareja celebra la fiesta más terrorífica del año con estos disfraces... y comiéndose a besos. La relación que creció a escondidas se consolida día a día y la pareja está cada vez más enamorada, como muestra el vídeo compartido en redes sociales por sevillamagazine.

A pesar de las dificultades, Antonio David Flores y Marta Riesco se han vuelto inseparables y ya no esconden su relación. La periodista es además el principal apoyo del malagueño que no pasa por sus mejores momentos profesionales.

“Siempre te has mantenido firme y nadie te ha hecho cambiar de opinión pese a todo lo que te han ofrecido. Has demostrado todo lo que me quieres diciendo que no. Es hora de que yo también demuestre públicamente lo que siento por ti y ahora que puedo, darte el sitio que mereces. Gracias por tu lealtad, a pesar del peaje que has tenido que pagar. Y gracias por haber mostrado a los demás que no soy cómo me han pintado en este último año. Gracias por haberte jugado hasta tu puesto de trabajo por mi. Ojalá los que te critican, lleguen a conocerte. Soy feliz teniendo a mi lado a una mujer tan fuerte y tan valiente como tú @marta.riesco . Te amo”, publicó hace unos días el ex guardia civil en su perfil de Instagram, para demostrar su amor inconidiconal hacia Riesco.

Antonio David Flores era protagonista de la noticia estos días tras la emisión de un nuevo episodio de la docuserie “En el nombre de Rocío”. En él, José María Franco, el que fuera chófer de Rocío Jurado durante muchos años confesaba que había sido testigo de los malostratos del exguardia civil a su entonces mujer Rocío Carrasco. Al término del programa, el abogado de Antonio David emitió un comunicado insistiendo en que están “preparando una demanda por derecho al honor”: “Lo que hace la fábrica de la tele es incitar a que no se denuncien las violencias de género, cuando hay que denunciarlas siempre”, asegura.