Marta Riesco enciende a Rocío Carrasco por sus últimas declaraciones sobre Antonio David

Han pasado casi tres meses desde que Marta Riesco ‘desapareciera’ de la primera línea mediática. Aunque vinculada a su productora, la periodista ya no ejerce como colaboradora de ‘El Programa de Ana Rosa’, y son contadas las ocasiones en las que sale en imagen con algún reportaje.

Lo cierto es que durante las últimas semanas Marta ha estado disfrutando de sus vacaciones de verano junto a Antonio David Flores. Valencia, Málaga o Zahara de los Atunes han sido algunos de los destinos elegidos por la pareja, pero estos viajes de ensueño han llegado a su fin. Y es por eso que la protagonista ha decidido compartir una fotografía con mensaje incluido en Instagram para despedirle del ex guardia civil y de las últimas semanas que han vivido juntos.

Historia del Instagram de Marta Riesco FOTO: Instagram

“Coger el coche y encontrarme con esta notita preciosa. Ya te echo de menos, Antonio David Flores. Eres un ‘ser’, pero eres el ‘ser’ más maravilloso y dulce del mundo. Que se entere toda España. Te amo”, ha publicado una tajante Marta Riesco en sus historias de Instagram.

Esto representa una indirecta hacia Rocío Carrasco, quien en su primera parte de la docuserie ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, bautizó a Antonio David como “el ser” para evitar así pronunciar su nombre. Desde entonces más de un colaborador de Telecinco decidió también llamarle así, con este mote que no despierta precisamente simpatía para quien lo pronuncia. Es por eso que la periodista ha querido apostillar que para ella es una de las mejores personas que ha conocido.

Rocío Carrasco y Marta Riesco FOTO: Gtres

No es la primera vez que Riesco se convierte en protagonista a raíz de algo relacionado con Rocío Carrasco. El pasado mes de mayo confesó en el extinto ‘Ya son las Ocho’: “Cuando yo estaba enfadada con Antonio David recibo una llamada del director de una revista muy conocida. Y cuando me llama me dice que hay alguien que quiere hablar conmigo y esa persona es Rocío Carrasco. “En esa conversación básicamente me dijo que quería que nos conociésemos. Me dice que es un proyecto profesional que me va a interesar”, contó la protagonista ante el desmentido de la mujer de Fidel Albiac. Un conflicto cuyo final quedó sin resolver.