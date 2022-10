Antonio David Flores reaparece en sus redes antes de la emisión de “En el nombre de Rocío”: “El programa es una falsedad completa”

Telecinco emitió ayer una nueva entrega de la docuserie “En el nombre d Rocío”. Por este motivo, Antonio David Flores ha reaparecido en sus redes sociales para revelar su impresión de lo que se iba a emitir esa noche. “Todo el programa es una falsedad”, comienza diciendo tanto a los que se creen la versión de Rocío Carrasco como a los que no.

Tres minutos antes de comenzar la emision del programa, el malagueño se sentó en un sillón para desgranar lo que a su modo de ver iba a ocurrir en la docuserie. Así, afirmaba que el programa iba a presentar a José María Franco (conductor durante años de Rocío Jurado) diciendo que acudía gratis para contestar a preguntas del tipo “¿te arrepientes de haber hablado mal de Rocío Carrasco? o ¿Te arrepientes del daño que le has hecho?”, entre otras.

Antonio David da un paso más y se muestra seguro de que su ex mujer probablemente se plantee en directo si aceptar o no el perdón del que durante años ha sido uno de sus mayores enemigos.

Según el ex guardia civil, José María Franco tendrá que contestar si alguna vez ha trabajado para él “cuando la verdad es que yo no le he pagado ni un duro en la vida”. También tendrá que responder -continúa Antonio David- si “¿te has sentido utilizado por Antonio David, o él te pedía información sobre los pasos que seguía Rocío Carrasco o sobre los hombres con los que estaba o alguna vez le has oído decir te voy a quitar a tus hijos o la ha maltratado?”.

FInalmente, Antonio David concluye su story señalando que seguramente Franco finalice su intervención diciendo que ha venido a contar la verdad, “una verdad que no ratifica delante de un juez”, añade.