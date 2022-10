Primeras palabras de Ortega Cano tras anunciar su divorcio de Ana María Aldón

Días después de anunciar su divorcio, según afirman diferentes medios, Ana María Aldón y José Ortega Cano podrían haber iniciado ya los trámites para formalizar su separación e incluso estaría redactado por los abogados de ambos, y tan solo faltaría la firma de la pareja, supuestamente.

El periodista Antonio Rossi asegura desde el plato de ‘El programa de Ana Rosa’ que el convenio ya está redactado y tan solo queda que el torero y la diseñadora lo firmen. Se especula también con que supuestamente la custodia de su hijo José María será compartida, ya que, al parecer, estaríamos hablando de un divorcio amistoso de mutuo acuerdo.

Lejos de pronunciarse al respecto, Ortega Cano prefiere mantener este trámite en la intimidad y no dar detalles al respecto, ya que se trata de “cosas privadas y personales” que, asegura a Europa Press, no quiere que trasciendan públicamente.

Llegados a este punto de no retorno en el matrimonio, no son pocos los que se preguntan cuándo Ana María Aldón abandonará el domicilio familiar, que es propiedad del torero. Y es que se rumorea que la andaluza se lo estaría tomando con mucha calma, prolongando así de tiempo indefinido su convivencia con su ya exmarido. Unas informaciones a las que la andaluza ha respondido a las cámaras del medio citado anteriormente con ironía: “Me podría ir al zoológico a vivir si algunos quieren”. Respondiendo tajante a los que la tachan de “exquisita” por no tener prisa en irse de la casa de su ya ex marido.