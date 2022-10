Sabemos el motivo por el que Karelys habría regresado a España

Después de conocer la noticia de la supuesta crisis y separación de Eva González y Cayetano Rivera, inevitablemente el foco mediático se sitúa en Karelys Rodríguez, la abogada canaria con la que presuntamente habría tenido un “affaire” el torero en 2019, y por el que rápidamente la joven se convirtió en un personaje público.

A día de hoy, Karelys vive alejada de los medios y centrada en su faceta como abogada en un bufete de Londres, pero coincidiendo con la noticia de la separación de ambos, conocimos que la canaria había regresado a Madrid la pasada semana, donde se dejó ver por las calles de la capital de lo más sonriente y feliz. Pero, al parecer, la supuesta ruptura entre Eva y Cayetano no tendría nada que ver en su visita a la capital, como ella misma aseguró a las cámaras de Europa Press, ya que ni su alegría ni su vida “giran en torno” a la pareja.

Muy discreta y sin querer pronunciarse al respecto en estos días, finalmente hemos podido conocer uno de los grandes motivos por los que Karelys Rodríguez habría viajado a España gracias a sus redes sociales, y, en efecto, no estaría relacionado en absoluto con el duro momento que atraviesa el torero. Y es que la abogada ha visitado este fin de semana la localidad murciana de Cartagena para asistir a la boda de una pareja allegada, tal y como ha publicado en Instagram.

Las supuestas llamadas de Eva González a Karelys

También este mismo fin de semana y desde el programa ‘Fiesta’ de Telecinco, la colaboradora Alexia Rivas desvelaba que supuestamente Eva habría llamado a Karelys con su número personal en enero de este año, pero, al parecer, la abogada no habría querido quería saber nada de ella. “La percepción de Karelys es que Eva no tiene superada la mentira de Cayetano”, dijo Alexia, “Kareys cree que Eva no quiere echarle nada en cara, sino saber cuál es la verdad de lo que pasó”. Una información que, por el momento, ninguna de las dos partes ha confirmado o desmentido.