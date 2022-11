Luis Miguel, pillado con otra mujer y no es Paloma Cuevas

Si hace tan solo unas semanas se hablaba del compromiso de Luis Miguel y Paloma Cuevas, hoy la noticia es que el cantante mexicano ha vuelto con su exnovia Mollie Gould. Fue el periodista mexicano de “De primera mano”, Gustavo Adolfo Infante quien seguraba que tras varios meses de noviazgo, y muchos más como amigos de ella y de Enrique Ponce, el mexicano había tomado la decisión de casarse con la diseñadora. «Los rumores han crecido últimamente y estoy en posibilidades de confirmarles que esta semana Luis Miguel entregó el anillo de compromiso a Paloma Cuevas», afirmaba el periodista.

Paloma Cuevas y Luis Miguel en un montaje FOTO: La Razón Gtres / EFE

A día de hoy, y a juzgar por las imágenes de “El sol de México”, en brazos de su ex pareja Mollie Gould, el compromiso se ha roto. El periodista argentino Javier Cerani confirmaba «Lo que mal empieza, mal acaba, Luis Miguel ha abandonado Madrid para volver a Miami, para iniciar una relación con Mollie Gould, o mejor dicho, para retomar su relación con ella, pues ya habían salido juntos en 2021… quería pasar el verano en España, se fue cuatro meses y ahora que ya pasó, regresó a Miami para no volver».

De momento, ninguno de los tres implicados ha confirmado o desmentido los hechos como tampoco lo hicieron Luis Miguel ni Paloma Cuevas sobre su presunto compromiso de boda. La única que se ha pronunciado al respecto de la relación de la hija de Victoriano Valencia con el artista ha sido Mercedes Villador a quien no dudó en dedicarle el siguiente mensaje en redes sociales: «Insinúa que mi relación fueron dos años catastróficos como los de ella. Señora a usted la dejaron porque ya no la soportaban. A mí me eligieron para estar ahí y estuve al 100 %».

¿Pero quíen es Mollie Gould?

La modelo ya vivió un romance de tres años con Luis MIguel, antes de salir con Mercedes Villador. A su vuelta de Madrid, Luis Miguel se reencontró con ella, que fue además su corista durante varios años, coincidiendo con la gira “México por Siempre”, por Estados Unidos. Tiene 24 años y además de modelo es cantante y bailarina. En 2018 participó en el video musical de la cantante Chris GQ. y suele subir en redes fotos luciendo su escultural figura.

La relación con Luis Miguel se rompió cuando éste se enteró de que ella le había sido infiel con un empresario diez años menor que el artista. Parece que ahora, la pareja ha decidido volver a intentarlo.