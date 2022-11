La crónica de Amilibia: “¿Quiénes son los agoreros del apocalipsis?

Sí, ya lo sé: no paro de hacerme preguntas, vivo en la duda, pero ¿qué quieren ustedes en estos tiempos? ¿Nos cae o no nos cae en la azotea un cohete chino? ¿La Seguridad Social importará algún día de la India la técnica rejuvenecedora del «panchakarm» que tanto place a Carlos III y Camilla? En el fondo y en la forma, ¿soy un agorero del Apocalipsis? Lo digo por Yolanda Díaz. Cuando el paro real es de 3,4 millones, en la celebración entusiasta de la caída del empleo en 27.027 personas (me voy a pedir el número, a ver si me toca el Gordo aunque sea de refilón), dijo levantando su copa de la exaltación: «Son muy buenos datos para la ciudadanía y muy malos para los agoreros del Apocalipsis».

Yolanda Díaz FOTO: Eduardo Parra Europa Press

San Juan cuenta en su Apocalipsis la historia de la derrota de una bestia malvada, un juicio final divino y la llegada de la Nueva Jerusalén. Me imagino que ella cree más en «Alicia en el País de las Maravillas» que en estas cosas bíblicas y fatalistas. En todo caso, lea, ministra: puede que vea en la derrota de la bestia malvada al dragón del capitalismo alanceado a sus pies. El juicio divino de la muerte le viene más que a medida, o sea, divinamente, para estrenar un modelo de Purificación García con mangas abullonadas y stilettos. Y qué decir de la Nueva Jerusalén, una especie de Metaverso, digo yo, en el que podrá debatir la reforma laboral en la jerarquía del Paraíso con Marx y Engels.

¿Son los agoreros del Apocalipsis esos ángeles trompeteros que anuncian el final del reinado del Amado Líder? Tranqui, Yoli: a Tezanos le basta con un par de encuestas para cambiar la tendencia.