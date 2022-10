El diario de Amilibia: “¿La Montero a Roma con Tamara Falcó?

Dice Carolina Darias, ministra de Sanidad, que «ahora no es el momento de quitar las mascarillas». Se refiere a la obligatoriedad de llevarlas en el transporte público. Yo, que viajo en el metro para seguir muy de cerca lo que se dice sobre los avances en lo del CGPJ, le puedo informar de que buena parte de los usuarios, sobre todo jóvenes, no la usan. Pasan. Y si les dices algo (uno, como viejo y persona vulnerable, es muy de avisar) te responden de mala manera o te insultan. Lo he vivido. Tendría su gracia que cuando la ministra y sus sabios consejeros, después de concienzudos estudios, decidieran eliminar la obligación, ya nadie la utilizara.

Una amnistía tardía, como si la ley del «solo sí es sí» quedara obsoleta porque las mujeres han decidido pasarse en masa al «Satisfyer», o como si en la cosa Trans, los adolescentes esperaran hasta los 30 para cambiar de sexo.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias FOTO: MINISTERIO DE SANIDAD MINISTERIO DE SANIDAD

Hablando de Irene Montero: el Vaticano acaba de rechazar la bendición eclesial de parejas gays. «Dios no bendice el pecado», ha señalado el Dicasterio para la Doctrina de la Fe sobre una propuesta de los obispos belgas, que, muy flamencos ellos, quieren rociar con agua bendita a las parejas homosexuales sin esperar al Día del Orgullo.

Cuentan que Irene ha pedido hora para volar a Roma en el Falcon, acompañada de Yolanda Díaz, que aún guarda el rosario que le regaló el Papa con un colgante de la hoz y el martillo, y el padre Bolaños, que después de sus visitas al Vaticano se le ha puesto cara de monseñor total. Quiere que el Papa deje el pecado gay en infracción leve.

Podría pedirle a Tamara Falcó que la acompaña para hacer fuerza espiritual.