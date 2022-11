El Duque de Alba reacciona a Patricia Donoso, la “nueva” Cayetana de Alba

Hace tan solo unas semanas que apareció en el mundo “cuore” por su supuesto “affaire” con José Ortega Cano y, gracias a su carisma, ya se ha hecho la reina de las tardes de Telecinco. Es raro el día en el que Patricia Donoso no aparezca en ‘Sálvame’ contando más detalles sobre un lujoso tren de vida de dudosa credibilidad.

El equipo de ‘Sálvame’ descubrió hace una semana que Patricia Donoso cambió su nombre en Colombia en 2019 y figura en el registro como “Cayetana de Alba García”, un nombre que tan solo sería valido en su país natal, como ella misma aseguró en plató de dicho programa, aclarando que para este cambio habría contado con el beneplácito de la hija de la duquesa de Alba, supuestamente. Y que incluso, adquirió un título de duquesa por 1.200 dólares.

Carlos Fitz-James Stuart Martínez de Irujo, XIX duque de Alba FOTO: Ángel Díaz EFE

Algo que la hija de la Duquesa de Alba, Eugenia Martínez de Irujo, se encargó de desmentir posteriormente: “Yo que le voy a dar permiso. No, yo no sé, a mi me lo dijo y me sonó gracioso. Pero nada más, no tengo nada más que decir”. Entre risas, aseguró a Europa Press que “cada uno hace con su dinero lo que quiere” y que ni ella misma utiliza este título: “Yo sin embargo nunca lo uso, lo de duquesa, pero...”.

Dos días después es el actual Duque de Alba el que reacciona a dicha información, también al mismo medio. Sorprendido, Carlos Fitz-James Stuart, ha confesado que no tenía ni idea de la existencia de Patricia Donoso: ”¿Qué? ¿Qué está usted hablando? ¿Quién? No me he enterado de eso”.