Patricia Donoso sobre Ortega Cano: “Es un mamarracho”

Patricia Donoso se ha sentado en el plató del ‘Deluxe’ para aclarar algunas de las dudas que han surgido tras su testimonio. La abogada, sin pelos en la lengua, se ha enfrentado a las preguntas de los colaboradores y al polígrafo. Sin duda, se ha convertido en la mujer del momento y ha querido dejar bien claro que su testimonio es verídico.

Patricia Donoso ha vuelto a afirmar que tuvo un relación con Ortega Cano cuando su mujer, Ana María Aldón, estaba embarazada. También no ha dudado en mojarse sobre el diestro y lo ha tachado de “mamarracho”. La abogada no ha dudado en opinar sobre la polémica entrevista del torero con Ana Rosa Quintana: “Yo vi a un mamarracho y no a un señor”. Esta dura declaración viene a raíz de su polémica frase de “mi semen es de fuerza, ¡vamos a por la niña!”.

Patricia Donoso en una imagen de archivo FOTO: Redes Sociales

“Teníamos mucha confianza para decirle esas cosas. Él me dijo que tenía la razón. Se justificó diciendo que venía de un viaje”, ha declarado la abogada sobre su relación con Ortega Cano. Aunque ha afirmado que nunca ha mantenido relaciones sexuales con el torero, si ha admitido que se besaron. Patricia Donoso también se ha mojado sobre Gloria Camila y ha confesado que han tenido relación porque ella se ha querido interesar por la relación que ha mantenido con el diestro. “Había llegado a Miami y me preguntó lo que estaba pasando. Fue muy educada. Una niña correctísima. Me dijo que tenía el abogado al lado y estaba escuchando todo. Yo le dije que me daba igual. Se le acabó la batería y me dijo que luego me llamaba. No le interesaba la relación del padre, solo lo que estaba pasando”, confesó Donoso.

La abogada ha relatado, además, que se enteró del embarazo de Ana María Aldón tras escuchar las naúseas de la andaluza por teléfono: “Es tan tonto que habló con ella y yo estaba delante. Le preguntó por cómo se encontraba”. Patricia Donoso no ha dejado títere sin cabeza y también se ha mojado con Rocío Carrasco, que ha asegurado que el torero le dijo que “voy a ir a por ella”.