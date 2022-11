La hermana de Georgina Rodríguez denuncia que está en la ruina: “Ella no me ayuda”

Georgina Rodríguez es uno de los rostros más vinculados al lujo y el glamur. De hecho, recientemente se publicó que se había hecho, junto a Cristiano Ronaldo, con una lujosa mansión valorada en 20 millones de euros que cuenta con todo tipo de comodidades. Es por esto que se ha hace difícil entender que la esposa del futbolista se niegue a echar un cable a su familia cuando así lo necesita, según narró su propia hermana en “Socialité”. Patricia aseguró que vive en una casa ocupada desde hace tres años y lamentó que a veces ni siquiera le alcanza para poder comer.

“Yo estoy arruinada y mi hermana no me ayuda. Lo que más me duele son mis hijos, no yo. Al fin y al cabo yo con un trozo de pan puedo comer duro, pero mis hijos, que son sus sobrinos...”, denunció la hermana de Georgina Rodríguez. Aunque en la serie documental de la esposa de Cristiano Ronaldo se conoció la figura de su hermana Ivana, Patricia también comparte una relación filial con Patricia por la parte de su padre, y parece que la situación entre ellas se volvió bastante tensa cuando este murió.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo FOTO: La Razon La Razón

En su conversación con el equipo de “Socialité”, Patricia envía una petición de ayuda a Georgina Rodríguez, más preocupada por sus hijos que por ella misma. “Georgina, necesito ayuda, eres mi hermana. Sé que obligación y responsabilidad no tiene, pero, ya que es solidaria y tan buena con los demás, por lo menos que lo sea con sus sobrinos. Si no quiere conmigo, que sea con sus sobrinos”, señala la hermana.

No es la primera vez que algunos familiares por parte de padre de Georgina Rodríguez aparecen ante la opinión pública para acusarla de haberse desentendido de ellos. Por su parte, la joven nunca se ha pronunciado al respecto y, teniendo en cuenta su discreción en este sentido, no parece que vaya a hacerlo.