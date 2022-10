Te vas a enamorar de las botas metalizadas que tiene Georgina Rodríguez y sabemos como copiarlas

Que Georgina Rodríguez es una de las mujeres más exuberantes de España, es un hecho. La celebrity se ha convertido en una de las mujeres más seguidas de nuestro país y es que después del estreno de su documental ‘Soy Georgina’ en Netflix, se ha hecho un hueco en el corazón de todos. Y, ahora, que se encuentra inmersa en la segunda temporada de su serie documental y donde sospechamos que contará con la presencia de Rosalía, ya pudimos ver a sus cámaras grabando el día que Georgina Rodríguez fue a su concierto en Madrid, estamos seguros que se convertirá en una de las mujeres más seguidas, del mundo. Además, la celebrity tiene un estilo que o lo amas o lo odias. Pero, la hemos pillado con unas botas metalizadas que amarás, por siempre.

Georgina Rodríguez con botas metalizadas FOTO: Instagram

Georgina Rodríguez se caracteriza por tener un estilo poco discreto y muy atrevido. Es una de las mujeres que ha reivindicado las curvas en la moda y lo ha conseguido. Pero, a nosotros, lo que nos ha conquistado, sin duda, es uno de los complementos más ideales de su look, las botas metalizadas en color morado. Estas botas son pura fantasía y las expertas en moda están deseando copiarlas.

Botas de tobillo brillantes, de Amazon (90,50€)

Botas metalizadas de mujer FOTO: Amazon

Aunque no hemos encontrado de donde son las originales de Georgina Rodríguez, hemos encontrado unas muy parecidas en Amazon USA que no llegan a la rodilla pero están fabricadas en vinilo del mismo color que las de Georgina. Con estas botas podrás darle un toque sofisticado a un look sencillo, como lo hace la celebrity, combinarlo con un pantalón vaquero y bolso Chanel para brillar allá por donde va. Y, si no te importa el color, en Zara tienen disponible las botas metalizadas que toda experta en moda desea en su armario.

Botas tacón laminada, de Zara (59,95€)

Bota tacón laminada verde FOTO: zara

Este otoño, desafía el street style con las botas de Georgina Rodríguez y brilla más que nunca.