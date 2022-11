Rocío Flores acude de urgencia al hospital por sus problemas de salud

Recientemente, Rocío Flores anunció que no se encontraba del todo bien y que tuvo que suspender sus planes a consecuencia de sus problemas de salud. “No he podido hacer vídeos ni fotos porque me ha dado un pequeño mareo y me he tenido que tumbar mientras ellos disfrutaban”, lamentó la nieta de Rocío Jurado y Pedro Carrasco, que no pudo unirse a la “tarde de repostería” que organizó junto a su hermana pequeña, Lola, fruto de la relación de Antonio David Flores y Olga Moreno.

Al parecer, la otrora colaboradora de “El programa de Ana Rosa” arrastra este problema desde hace tiempo, tal y como ella misma explicó ante las muestras de preocupación que sus seguidores le hicieron llegar: “La historia de mis mareos ya os la cuento en otro momento que me encuentre mejor. Y a la pregunta de si me encuentro mejor, la respuesta es ‘no’. Creo que he caído. Tenía mucho frío y me he dado una ducha de agua hirviendo. Me quería dormir pronto, pero es imposible en mí”.

Rocío Flores en su cuenta de Instagram FOTO: Rocío FLores Redes sociales

Por desgracia, Rocío Flores no mejora y acaba de anunciar que ha tenido que presentarse de urgencia en el hospital para que los médicos determinen qué le ocurre exactamente y puedan recetarle un tratamiento adecuado. “Buenos días. Ayer estuve superdesconectada y tengo un montón de mensajes preguntándome qué tal me encuentro. La verdad: me encuentro fatal, hoy ya no puedo ni tragar. Así que voy a vestirme y voy al hospital a que me vean”, ha explicado la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco.

Lo cierto es que, de un tiempo a esta parte, Rocío Flores no se ha encontrado del todo bien, sobre todo en lo que a su salud mental se refiere. En más de una ocasión ha declarado que las revelaciones de su madre en su serie documental, “Contar la verdad para seguir viva” y “En el nombre de Rocío”, han pasado factura a su estado anímico hasta el punto de que ha necesitado ayuda profesional.