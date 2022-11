Rocío Flores: “Tengo la conciencia muy tranquila porque siempre he sacado la cara”

Rocío Flores, alejada de la televisión desde hace algunos meses, debutaba la pasada semana como madrina y presentadora de un evento de belleza en Barcelona. Nerviosa y con la timidez que le caracteriza, ha hablado sobre su presente y futuro, sobre la salud mental, sus miedos y también de si volverá o no a la televisión a corto plazo. Pasen y lean.

Rocío, nuevo proyecto profesional para ti.

Para mí el ser madrina de un congreso de belleza y presentar estos premios ha sido algo nuevo que nunca había hecho. He sentido muchísimos nervios, más de los que pensaba, pero sobre todo con mucha ilusión y muy agradecida por la oportunidad.

¿Rocío Flores nerviosa? Y eso que está acostumbrada a este mundo desde que nació… ¿Son nervios por el qué dirán?

Es algo que quería hacer y que tenía ganas, pero sobre todo quería hacerlo bien porque siento que tengo bastante responsabilidad.

Tiene muchos seguidores en redes sociales, y todo lo que se dice o se publica tiene una repercusión… ¿Ha decidido que su camino a seguir va a ir enfocado al mundo de la moda?

Este es un mundo que me gusta porque yo en redes sociales a lo que me dedico es a esto.

Dicen que los «influencers» viven muy bien…

La verdad es que se requiere bastante sacrificio y bastante tiempo. No todo es lo que parece porque detrás de cada cosa hay bastante dedicación.

¿Se ve reflejada en el concepto «influencer»?

Me considero Rocío Flores (risas) y no me considero nada más. Sé que soy una persona que tiene cierta influencia, pero no me encasillo en eso.

Muchos ven la cara «a» de los «influencers» que además están en televisión como algo envidiable… Pero no todos hablan sobre esa «cara b».

Al final está muy bien la televisión y todo eso, pero le aseguro que si no vales, no te quedas. Si no eres constante, no tienes una dedicación y no te sientes realizada laboralmente en este ámbito, no llegas a ningún sitio. Me refiero, que no por el hecho de salir en televisión tienes el cielo ganado.

¿Le ha beneficiado salir en televisión?

Lo único que puedo decir es que tiene su cara «b» y que no es oro todo lo que reluce. A mí lo que me compensa es trabajar en cosas que me gusten y siempre respetando los valores que yo tengo como persona. Pero sí, compensa.

Rocío Flores en el Godel Nail Congress de Barcelona FOTO: Gtres

¿Cuáles son esos valores que quiere transmitir?

Soy de una manera que, siendo como soy, sigo teniendo la suerte de poder trabajar y que se me haya respetado.

¿Sigue estudiando?

Yo inicié el grado superior de dietética y luego fui a «Supervivientes» y lo tuve que dejar. Después lo retomé, entré a trabajar en la tele, y como era de manera online, lo tuve que abandonar ahí. Ahora estoy haciendo un grado superior de Márketing y Publicidad. Lo he elegido porque tengo proyectos laborales que están relacionados con el mundo de las redes.

Hay gente que deja de verla en televisión y por ello piensan que ya no hace nada…

Pues que sepa que Rocío Flores hace muchas cosas (risas). Se conocen muchas cosas sobre mí y sobre mi vida, pero hay otras que no se han visto porque no ha interesado...

Imagino que con proyectos como el del pasado sábado, quiere alejarse también de las polémicas en las que ha estado inmersa durante un tiempo.

El tema de volver a la tele está en el aire. Yo quiero seguir trabajando, y porque no esté en la tele no significa que no esté haciendo nada

Comentaban que le habían despedido...

He tardado mucho en desmentir eso (risas). Al final es que siempre me callo, me callo y me callo y ya decidí no hacerlo más. No me han despedido de ningún sitio y no ha sido como han dicho.

¿Se ve fuerte ahora mismo para volver?

No sabría contestarle a esta pregunta ahora mismo... La televisión tiene sus cosas positivas, pero también negativas. Han sido los dos años más duros de toda mi vida.

¿Es desconfiada?

Soy desconfiada de serie.

¿Lo es más a raíz de los dos últimos años?

No creo que para definir los últimos dos años la palabra a utilizar en mi caso sea «desconfiada». Creo que me han sucedido una serie de cosas que me han hecho ser más introvertida de lo que ya era... Ahora mismo no es mi momento más feliz y no puedo decirle lo contrario porque estaría mintiendo.

Vemos a una Rocío entera...

Le diría que si eso es lo que se aprecia es que las cosas no son como aparentan. Después de estos dos años, he ido intentando lidiar con las situaciones, y mientras trabajaba en televisión lo he llevado lo mejor que he podido, pero todo tiene sus límites y yo también exploto.

¿Qué es lo que más le ha molestado en todo este tiempo?

Me han molestado las barbaridades y mentiras que se han dicho sobre mí, que han sido muchas... La verdad es que mi conciencia está muy tranquila respecto a todo eso, porque yo siempre he sacado la cara por mi familia, y lo único que me importa es que todos ellos estén lo mejor posible.

¿Cómo gestiona todas las críticas a día de hoy?

Con mucha ayuda… Pero también le digo que hay cosas a las que una nunca aprende a llevarlas por mucha terapia que haga. Eso lo tengo claro y lo he asimilado.