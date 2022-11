Preocupación por Rocío Flores tras desvelar su problema de salud: “He caído”

Más allá de su condición de nieta de Rocío Jurado e hija de Rocío Carrasco, Rocío Flores también se ha consagrado como uno de los rostros más conocidos del panorama nacional por su faceta de influencer. La joven cuenta con más de 780.000 seguidores en su cuenta oficial de Instagram, y con ellos comparte algunos detalles sobre sus rutinas diarias, consejos de estilo o reflexiones. Recientemente publicaba una imagen con la que anunció que pasaría una “tarde de repostería” junto a su hermana pequeña, Lola, fruto de la relación de Antonio David Flores y Olga Moreno, pero la jornada se truncó para ella...

Al parecer, Rocío Flores sufrió un percance de salud que le impidió disfrutar de las deliciosas tortitas que su hermana preparó. “No he podido hacer vídeos ni fotos porque me ha dado un pequeño mareo y me he tenido que tumbar mientras ellos disfrutaban”, lamentaba la otrora colaboradora de “El programa de Ana Rosa”. Su confesión ha despertado cierta preocupación entre sus seguidores, que le han hecho llegar mensajes de apoyo y cariño. Por lo visto, se trata de un problema recurrente al que la joven debe hacer frente, aunque no ha querido entrar en muchos detalles.

Rocío Flores en su cuenta de Instagram FOTO: Rocío FLores Redes sociales

“La historia de mis mareos ya os la cuento en otro momento que me encuentre mejor. Y a la pregunta de si me encuentro mejor, la respuesta es ‘no’”, ha comenzado indicando Rocío Flores, que da a entender que la bajada de temperaturas ha afectado a su organismo de alguna manera: “Creo que he caído. Tenía mucho frío y me he dado una ducha de agua hirviendo. Me quería dormir pronto, pero es imposible en mí”. La influencer no ha querido despedirse sin antes dar las gracias “a todos los que me habéis escrito”, y desde entonces no se ha vuelto a saber de ella.

Lo más probable es que, como otros tantos millones de personas, Rocío Flores se haya visto perjudicada por el cambio de tiempo o algún virus que encuentra en el frío y el invierno sus mejores aliados para propagarse. ¡Ojalá se recupere pronto!