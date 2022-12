Alba Carrillo: “La tensión sexual entre Jorge y yo se ha resuelto”

Cansada de que Jorge Pérez lo niege, Alba Carrillo ha confesado qué es lo que ocurrió en su noche de tonteo co el guardia civil. La modelo asegura que aquella noche hubo beso y mucho más. «La tensión sexual entre Jorge y yo se ha resuelto. No voy a dar detalles. Dos personas no se acuestan o no se besan si uno no quiere», afirmó ayer ante la sorpresa de todos los colaboradores del programa “Ya es mediodía”.

Alba Carrillo FOTO: La Razón (Custom Credit)

La colaboradora acusa a Jorge y a Alicia Peña, la madre de sus hijos de «ser unos cínicos». «No he mentido. He protegido a un compañero, una persona a la que tenía cariño y que pensaba que iba a hacer lo mismo conmigo (…) Él y su mujer han tejido una estrategia», ha dicho.

¿Qué es lo que realmente pasó al terminar la fiesta?

«Salimos de la discoteca Marta y yo, eso se estaba yendo de las manos y no era bueno para ninguno de los dos. Me voy de allí y le llamo desde el taxi, me pregunta que dónde estoy y va a casa de Marta. No me dijo para qué. Le pedí a Marta que me dejara una sudadera, con la mantita. Él se sentó en el sofá y Marta nos dijo que no quería líos, que siempre acababa en medio. Nos quedó claro y Marta se fue a sus aposentos«, contó Alba. Aunque no ha trascendido más de lo que ocurrió en casa de Marta López, ha asegurado que se fueron juntos a casa de Alba, donde se sucedieron los besos: «Me fui a casa con él y ya era de día. Fuimos en su coche. Hubo un beso, alguno más de uno».

Jorge Pérez y su esposa, Alicia Peña FOTO: Jorge Pérez Jorge Pérez

Su compañera Marta le pidió más detalles de lo que ocurrió en su casa y Alba respondió: «Nada que no hayas hecho tú antes en ese sofá».

Alba Carrillo ha confesado que la tensión sexual entre ella y Jorge existía desde hacía tiempo y que no era algo puntual. «No se había consumado, no nos habíamos visto fuera de la televisión, aquí hay una atracción física y sexual desde hacía mucho tiempo. Era una cosa mutua», ha finalizado.