Fonsi Nieto defiende a Alba Carrillo en su polémica con Jorge Pérez

Alba Carrillo y Jorge Pérez se han convertido en protagonistas indiscutibles de la crónica social a consecuencia de su inesperado affaire. Los dos compartieron algunos besos durante la fiesta de Navidad de la productora en la que trabajan, y aunque en principio aseguraron que no pasaron esa línea, ahora la colaboradora acaba de revelar que mantuvieron relaciones sexuales. Aunque ella es una mujer soltera, mientras que el modelo tiene mujer y cuatro hijos, muchos han vertido la responsabilidad sobre ella e incluso la acusan de tentar al ex guardia civil hasta que no pudo resistirse.

Una muestra de machismo intolerable que ha sumido a Alba Carrillo en una de sus semanas más complicadas. Por fortuna, cuenta con el apoyo de su familia y demás seres queridos, entre los que se encuentran Fonsi Nieto. Aunque en su día protagonizaron algunos desencuentros, ahora el piloto y la tertuliana mantienen una relación de lo más cordial, y él ha querido mostrarle su apoyo públicamente.

“Algo me han contado pero yo no digo nada. Me lo ha contado ella pero ahora se lo preguntáis cuando venga. La apoyo, es la madre de mi hijo y la quiero un montón... Hemos tenido nuestros más y nuestros menos, al final los niños sacan lo mejor de ti y te hacen recapacitar en muchas cosas, y darte cuenta que tanto el uno como el otro cometemos fallos”, explica Fonsi Nieto sobre su relación con Alba Carrillo.

Lo cierto es que el piloto parece guardar sentimientos de cariño hacia todas sus exparejas. En febrero de este año se dio a conocer que su relación con Marta Castro, con quien tiene otro hijo, había llegado a su fin, y a pesar de la ruptura, Fonsi Nieto le dedica unas preciosas palabras: “Es una persona importantísima en mi vida, nos queremos muchísimo, nos tenemos un respeto brutal, es una madre increíble, de lo cual estoy orgullosísimo y he tenido mucha suerte de poder tener un hijo con ella”.