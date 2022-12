Diego Arrabal, muy crítico con el culebrón del momento: “Telecinco está reventando a Jorge Pérez”

El triángulo amoroso protagonizado por Alba Carrillo, Jorge Pérez y Alicia Peña, la mujer de este, sigue trayendo cola diez días después del famoso viernes que cambió el rumbo de la prensa del corazón. Un viernes en el que la hija de Lucía Pariente y el guardia civil habrían tenido un encuentro íntimo estando este casado y con cuatro hijos, uno de ellos de tan solo cuatro meses.

Alba Carrillo y Jorge Pérez en una imagen de abril de 2022 FOTO: USG GTRES

Un escándalo televisado del que cada día salen cosas nuevas, y que sin duda está lleno de traiciones por parte de unos y otros. Un nuevo culebrón en el que los españoles vuelven a estar divididos.

Son muchos los que apoyan que Alba Carrillo, al ser una mujer libre y soltera, haga lo que le apetezca sin dar ningún tipo de explicación, ya que no debe hacerlo. Los que, sin embargo, la critican, apoyan a Jorge Pérez ya que consideran que el “linchamiento” que se está ejerciendo sobre su persona y su papel como hombre está siendo desmedida. Otros centran su apoyo en la “víctima”, Alicia Peña, a pesar de que algunos son de lo más críticos con ella debido a su actitud pública ante lo sucedido.

Por su parte, el paparazzi Diego Arrabal lo tiene claro y esta es su información y opinión sobre todo este asunto: “Hay un momento en el que hay que darle al STOP. El modus operandi que están utilizando es el mismo porque siempre lo hacen igual. Van a por Jorge, así que espero que corra porque es que lo están reventando poco a poco. Ya no es que estén cabreado porque no va a los programas, es que están intentando reventar todo lo que haya al lado de él”, ha comenzado diciendo.

“Ayer dijeron que había firmado con un reality y yo os puedo asegurar que no. En un futuro no lo sé, pero esto le ha sentado muy mal y se ha planteado en algún momento durante estos días el volver a su trabajo como guardia civil, pero no es algo fácil porque los ingresos no tienen nada que ver con los ingresos de la televisión”,