Jorge Pérez y Alicia Peña, destrozados: “No entienden el machaque personal contra ellos”

El ‘affaire’ entre Alba Carrillo y Jorge Pérez todavía sigue levantando ampollas. Ambos colaboradores fueron pillados muy acaramelados en la fiesta de Navidad de Unicorn y, posteriormente, salió a la luz que pasaron una noche de pasión en casa de Marta López. Un bombazo que los ha convertido en los protagonistas indiscutibles del mundo ‘cuore’ de las últimas semanas.

Pero pese a mostrarse más fuerte que nunca y defenderse de todo aquel que le señalaba y se atrevía a juzgarla públicamente, Alba Carrillo parece que finalmente no ha podido con tanta presión y este martes decidía no acudir al plató de ‘Fiesta’. Fue Emma García quien explicó los motivos de su ausencia, asegurando que la colaboradora “está superada por la situación”. “Ha decidido no hablar más del tema. Está agobiada y hasta ha tenido que ponerse al teléfono su madre, Lucía Pariente, para confirmar que no se encontraba bien”, explicó.

Alba Carrillo y Jorge Pérez en una imagen de abril de 2022 FOTO: USG GTRES

Por su parte, Jorge Pérez decidió dejar a un lado la televisión y volcarse en su familia durante estas semanas tan complicadas que está atravesando. Desde entonces, el matrimonio se refugia en su hogar con sus cuatro hijos, apartados del foco mediático.

Desde el plató de ‘Ya es mediodía’, la periodista Isabel Rábago ha aportado nuevos detalles sobre la situación actual de la pareja y ha asegurado que ambos están “desbordados” y “destrozados” ya que “no entienden el machaque personal que se está haciendo contra ellos”. Además de sentirse atacados, asegura que ambos se sienten “muy decepcionados y tristes” en estos momentos. “Se está haciendo mucho daño. Imagínate estar en casa sin decir nada y que la gente esté poniendo palabras en tu boca”, explica Isabel.

Además, Isabel ha negado que Alicia Peña, la mujer del guardia civil, llamase a Marta López para volcar toda la responsabilidad en Alba, insistiendo en que la situación se ha ido completamente de las manos: “Está siendo un machaque brutal”.