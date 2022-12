Jorge Pérez a Alba Carrillo: “Si alguna vez le fuera infiel a mi mujer, sería contigo”

Esta tarde Alba Carrillo se ha vuelto a sentar en el programa de ‘Fiesta’ para contar su verdad y defenderse de la polémica que le ha convertido en la indiscutible protagonista de la semana junto a Jorge Pérez. Hace una semana salió a la luz que, durante la fiesta de la productora ‘Unicorn’ ambos mantuvieron una noche de pasión. El guardia civil, tras la filtración de numerosos vídeos de ellos dos en actitud muy acaramelada, fue el primero en dar un paso al frente y asumir que cometió un desliz.

A lo largo de estos días han ido saliendo numerosos datos que arrojaban luz a lo sucedido esa noche y multitud de testimonios de la fiesta que aseguraban el affaire. Después de ser señalada como culpable, Alba Carrillo contó toda la verdad y desveló que la tensión sexual no resuelta que tenían durante un tiempo se había resuelto y que habían pasado una noche de amor.

😱 "Si yo fuera INFIEL a mi mujer con alguien, sería CONTIGO", le dijo Jorge al oído a Alba NADA MÁS LLEGAR a la fiesta#albacarrillo #FiestaT5 #yoveosalvame pic.twitter.com/3yqosaDtyU — BCMG On Stage (@BCMGOnStage) December 3, 2022

La hija de Lucía Pariente está muy enfadada con lo que está sucediendo y ya no va a callarse más. En un principio, ella contó una cosa para proteger a su amigo pero, al ver cómo está actuando el colaborador y su mujer, se ha propuesto contarlo todo. “Si tanto dice que yo le iba detrás, por qué cuando Jorge llega a la fiesta dice: ‘Hola, qué tal’ y, después, al oído, me suelta: ‘Si alguna vez le fuera infiel a mi mujer, sería contigo, ha soltado Alba Carrillo en ‘Fiesta’, dejando a todos los asistentes del plató con la boca abierta.

“No hablo con él. Ya no tenía ganas de hablar con él porque fue él quien me fue desleal a mí. También a su mujer, claro. Yo estaba tapándolo para que no tuviera problemas y luego él me ha dejado a los pies de los caballos diciendo que yo llevaba tiempo buscándolo. Me lo contaron compañeros... A mí lo que diga Jorge. Yo mentí por él y él mintió para salvar su culo. Yo no estoy sacando rédito de esto. Al contrario, cuando vine el domingo ya me estaban machacando en redes” ha relatado Alba Carrillo sobre el guardia civil y su relación.

A continuación, la televisiva ha negado rotundamente que esté enamorada de Jorge Pérez. “¿Enamorada de él? No, pero sí sabía que esto acabaría pasando. Hace meses que lo pensaba y podía haber sucedido en cualquier momento. ¿Si tendría una relacion seria? No, no. Desde el primer momento en que una persona tiene una relación seria y hace lo que hace, ya no lo quiero en mi vida. Regalos como esos no los quiero”, ha sentenciado con dureza.