Eva González, muy triste, se pronuncia sobre una posible nulidad matrimonial

Eva González está atravesando por su peor momento sentimental. Desde que salió a la la luz la separación de la presentadora con Cayetano Rivera, la presentadora de ‘La voz’ se ha refugiado en su trabajo y sus seres queridos. En esta última ocasión, la sevillana ha sido pillada triste y muy baja de ánimos saliendo de su casa de Madrid, con apariencia muy cansada. A pesar del silencio que ha guardado durante todo este tiempo desde que se confirmó su ruptura y, ha respondido a la prensa asegurando que se encontraba bien, a pesar de su delicada situación.

Esta semana se descubría que Cayetano Rivera había comenzado su nueva vida de soltero y ha alquilado una casa en Sevilla para esta nueva etapa, lejos de la presentadora. Eva González no ha querido pronunciarse al respecto sobre este tema pero no ha podido expresar, con malestar y sorpresa, su desacuerdo a la supuesta nulidad eclesiástica de su matrimonio. “¡Qué barbaridad!” exclamaba Eva González sobre el asunto. Tras esto, se ha montado rápidamente en un coche y no ha querido responder a ninguna de las preguntas realizadas por el reportero, algunas referidas a su primera navidad como separada del torero.

La noticia sobre su separación saltaba en octubre y pillaba a todo el mundo de sorpresa. El matrimonio formaba una de las parejas más estables y mediáticas del panorama nacional y, aunque siempre han estado en el punto de mira, han sabido superar todas las crisis sentimentales que han sufrido a lo largo de los años hasta que, finalmente, no han podido arreglar sus diferencias. La aparición de Karelys Rodríguez a finales del 2019 supuso un gran cisma en la pareja. La abogada confirmó su relación con el torero, afirmando así la deslealtad del hermano de Francisco Rivera a Eva González. Aún así, la pareja se mantuvo unida por el bien de la familia y del hijo en común, de 4 años, quién se ha convertido en el refugio de la presentadora en estos momentos tan complicados para ella. Finalmente, 3 años después, han puesto punto y final a su matrimonio y han tomado rumbos separados.