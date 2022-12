Eva González por fin aclara cómo se encuentra tras su separación de Cayetano Rivera

Ya ha pasado más de un mes desde que la revista “¡Hola!” anunció que Cayetano Rivera y Eva González hacían vidas separadas desde hacía tiempo tras trece años de relación, marcada por algunas crisis e idas y venidas. Aunque no se ha confirmado, se rumorea que la presentadora de “La Voz” ya ha comenzado a tramitar el divorcio de la mano de la abogada sevillana Macarena Rus, especializada en derecho de familia y nulidades eclesiásticas.

Aunque Eva González y Cayetano Rivera han ocupado la primera plana mediática desde que se dio a conocer su separación, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto y se desconocen muchos detalles acerca de esta complicada etapa que atraviesan. Sin embargo, en las últimas horas por fin la presentadora ha dado un paso al frente y se ha decidido a romper su silencio. “Estoy bien”, ha respondido la sevillana a las preguntas de la prensa, aclarando por primera vez cómo se encuentra tras la ruptura con el padre de su hijo.

Eva González FOTO: Atresmedia GTRES

Dos palabras breves y concisas pero que dan a entender que Eva González está dispuesta a pasar página y a sobrellevar esta situación de la mejor manera que pueda. Aun así, pocas horas después, la presentadora volvió a mostrarse tan hermética como siempre y se quejó ante la prensa de la “vergüenza” que le daba que se le siga constantemente en los lugares públicos “con todo el mundo mirando”. “No te voy a contestar a nada, la verdad. No me preguntes más porque no te voy a contestar a nada. Muchísimas gracias”, sentenció.

De momento, ella y Cayetano Rivera intentan mantener la normalidad dentro de lo posible para que su separación no afecte a su hijo. Recientemente, coincidieron en la que había sido su casa después de que Eva González regresara tras pasar un fin de semana fuera y el torero se hubiera quedado a cargo del menor. Desde su círculo íntimo se desliza que el encuentro fue algo tenso y que apenas mediaron palabra.