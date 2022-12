Distanciamiento entre Chenoa y Rosa López: te contamos el motivo

Creíamos que los exconcursantes de ‘Operación Triunfo 1′ eran como una familia. Pero, lamentablemente, y tras la boda de Chenoa pudimos comprobar que no es oro todo lo que reluce y que la relación entre ellos dista mucho de lo que fue tras su salida del reality en 2002. En especial, llamó la atención la ausencia de Rosa López en el enlace de la argentina con Miguel Sánchez Encinas el pasado mes de junio y ahora, se une la “decepción” de la ganadora de esta edición con sus compañeros por no haberla felicitado por su espectacular actuación con David Bisbal en el reciente concierto del almeriense en su tierra natal para celebrar sus 20 años de carrera.

Preguntada por los medios sobre este supuesto distanciamiento entre ambas, Chenoa deja clara cuál es su relación con la de Granada: “No hay mal rollo ni nada, pero Rosa es mi compañera. Mis amigas son Geno, Gisela, Natalia. Ya lo habéis visto en mi vida. La vida posiciona más profunda o menos, nada más”.

Unas palabras que no han sentado del todo bien a Rosa López, que no ha tardado en responder con un enigmático mensaje al colaborador de ‘Fiesta’ Iván Reboso, al que ha dejado claro que pese a las palabras de Chenoa ‘sentenciando’ su amistad, ella “está y vive feliz” “porque ni hago daño ni me lo hacen”. “La vida es muy corta y tenemos que ser felices. Mi filosofía de vida es dar la caña y enseñar a pescar”.

Aunque el mismo periodista aclara que López sí estaría dolida con dicha declaración ya que “ella sí considera amigos a sus compañeros de OT, quiere estar bien con todos y no comprende determinadas actitudes”. ¿Qué ha pasado entre las cantantes?

¿David Bisbal el causante?

ALMERÍA, 20/11/2022.- El cantante David Bisbal junto a Rosa López durante su actuación celebrada esta noche en el Power Horse Stadium de Almería para conmemorar sus 20 años de carrera musical. EFE/ Carlos Barba FOTO: Carlos Barba EFE

Según confirmó una fuente cercana a Rosa López a ‘Socialité’, al parecer, el motivo del distanciamiento entre ambas tendría nombre y apellidos: “Que Rosa tenga una muy buena relación con David Bisbal no entra en la cabeza de Chenoa. Chenoa es una tía muy impulsiva, entonces no lo va a reconocer, no lo va a decir públicamente, pero es muy evidente”. “España entera sabe que Chenoa no termina de superar su ruptura con David Bisbal (...) Aquí hay dos bandos. O estás con David, o estás con Chenoa, y el que está con David sufre consecuencias”, sentenció dicha fuente al programa de Telecinco este mismo fin de semana.

¿Se pronunciará Chenoa al respecto?