Rosa López, a Jordi Évole: “Todos querían sacar tajada de mí”

Hace veinte años Rosa López se convirtió en “Rosa de España” tras su triunfo en la primera edición del programa “Operación Triunfo” y representar a España en Eurovisión 2002, con su tema “Europe is living a clebration”.

Desde entonces, su camino no ha sido fácil. Ahora ha grabado con Jordi Évole un programa que La Sexta emitirá el próximo domingo en el que habla de sus comienzos y del proceso que ha vivido en los últimos años. La granadina, en un adelanto del programa, se pregunta “¿No os enamorasteis de mí por pena?”. “Vamos a votarla, que tiene que ganar, pobrecita...”.

En sus recuerdos de cómo llegó hasta la “Academia”, Rosa relata que “a mí me preguntan a qué estaba dispuesta para entrar al programa. Dije que a perder peso porque pensé que era lo que yo quería y pensé que era lo que querían escuchar”, cuenta a Évole. “Si fuera más delgadita, con los dientes derechos, sin gafas y hablando mejor”.

Rosa López se sincera cuando habla de lo mal que lo pasó durante aquellos años. “Me hubiera gustado sentir más empatía, todo el mundo quería llevarse tajada de mí”, afirma la cantante. López recuerda un momento especialmente doloroso para ella: “Teníamos un gestor y él me dijo que había tenido un problema con Hacienda porque no había justificado 80 millones de pesetas”. “Un artista tiene que decir que todo va perfecto y que económicamente está perfecto, pero no es así”, declara a Évole.

En últimas declaraciones a otros medios , la cantante ha reconocido que pasa momentos económicos difíciles y que en algún momento ha tenido incluso que vivir gracias a la ayuda que recibe de sus fans. Rosa López se vio obligada por esta deuda a vender su casa y su coche, y ahora tiene una hipoteca que