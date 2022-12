Alexia Rivas confirma su relación con el político Mikel Lezama: “Nos estamos conociendo”

La revista ‘Diez Minutos’ ha sido la encargada de desvelar el bombazo. Alexia Rivas estaría de nuevo enamorada y el afortunado sería nada más y nada menos que Mikel Lezama Zubeldia, un atractivo joven donostiarra de 29 años que ocupa el cargo político de secretario general del Partido Popular en Guipúzcoa. Ambos han sido pillados en actitud cómplice y cariñosa durante una escapada romántica a Navacerrada coincidiendo con el puente de la Constitución.

Un incipiente noviazgo que ha comenzado hace pocas semanas, poco después de su idilio ‘exprés’ con el ex de Lara Álvarez, Román Mosteiro. Y aunque, por el momento prefiere no etiquetar a su nueva conquista como “novio”, Alexia confirma su relación con el político desde el plató de ‘Ya es mediodía’: “Es muy temprano aunque no puedo negar la evidencia. Nos estamos conociendo, estamos quedando. Nos conocimos hace dos meses y pico y nos llevamos bien”.

En cuanto a si Mikel tiene miedo de que su fama y su faceta televisiva le perjudique en su carrera política, Alexia ha apuntado que “no le preocupa para nada”, y es que la colaboradora se encuentra más ilusionada que nunca.