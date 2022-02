Alexia Rivas desmiente los rumores que la relacionan con Omar, el exmarido de Anabel Pantoja

La colaboradora le confiesa a Sonsoles Ónega que está muy “calentita” tras las insinuaciones que se vertieron este martes en los platós de televisión, en especial las de Anabel Pantoja y Kiko Matamoros desde ‘Sálvame’. Unos rumores que la relacionan con Omar Sánchez, el ex marido de la sobrina de Isabel Pantoja, y que la propia protagonista de la historia ha querido desmentir públicamente.

Tal es el enfado de Alexia Rivas que desde el plató de ‘Ya es mediodía’ ha querido dejar claro es que no es una colaboradora de segundas, no necesita hablar de este tema para ir a televisión ya que ella es una profesional del medio y tiene su sitio en el programa mucho antes de esta polémica. “Exijo de Anabel Pantoja respeto como amiga de su ex marido, el mismo que yo le tengo como exmujer”, pronunciaba visiblemente molesta.

Anabel Pantoja se casa con Omar Sánchez. FOTO: GEN GTRES

La periodista ha asegurado que su amistad con Omar Sánchez es verdadera, tanto que aunque sabía la separación desde hace meses nunca lo contó en ningún medio de comunicación, ni se lo desveló a ningún amigo suyo para que no se filtrase la noticia. Y ha confesado que le parece mal que, al igual que Anabel niega que haya terceras personas por su parte, deje que sus compañeros insinúen que por parte de Omar Sánchez podría haber algo con ella, cuando sabe perfectamente que eso no es así.

La periodista ha contestado también a Kiko Matamoros, que ayer anunciaba que Alexia estaba viajando tanto a Canarias porque había iniciado una relación con un amigo de Omar, asegurándole que lo que haga con su vida es asunto suyo y de nadie más, pero aún así, no ha iniciado una relación sentimental “ni con ningún amigo de Omar, ni con Omar”.