Fiesta de belleza coreana en Madrid

¿Sabías que en Asia se dice que Corea es la España asiática? Aunque a priori no lo parezca son muchas las similitudes que tenemos con el país asiático, el tamaño, el número de habitantes, el PIB, la calidad de vida, el humor, al amor por la familia, el disfrutar de la comida y de las sobremesas, e incluso el gusto por el comer pulpo y ajo para condimentar los platos. Eso sí, de calamares no hablan tanto, aunque el éxito de la serie “El juego del calamar” haya sido de tal magnitud que “la ola de Corea” ha llegado para quedarse.

Aunque hay cosas curiosas que no nos son tan comunes, como que es el país con mayor número de robots del mundo; que son muy supersticiosos y nos les gusta el número 4; que les encantan los cómics y están arrasando ahora con la plataforma Netcomics, de donde han salido muchas ideas para series originales del gigante Netflix y de otras plataformas ultra conocidas como HBO o Amazon Prime.

¿Y sabes cuál es el producto más vendido en Corea? Algunos pensarán que las famosas gelatinas antiresaca de Hanjan (¡menudo invento!), pero no, son las mascarillas faciales. Y es que en Corea la belleza es el negocio más impresionante. Al alcanzar la mayoría de edad el regalo que más triunfa es… ¡la operación de párpados! Corea del Sur es uno de los países del mundo donde se hacen más operaciones estéticas. Una de las más comunes es la “eyelid surgery” (cirugía de párpados) con la que el cirujano “arregla” los párpados monólidos (sin pliegues).

Un buen plan para que después vean tus nuevos párpados es ir a los jimjillbans, que son unos baños públicos donde los coreanos van a relajarse. Son como un spa en los que, además, se puede dormir en zonas comunes, comer, etc Eso sí, si quieres darte un baño relajante deberás antes quitarte toda vergüenza: hay que ir desnudo.

Y volviendo al tema de las mascarillas, el asunto tiene tela. Las mascarillas de tela llegaron para quedarse. Antes del 2017, estos productos eran unos desconocidos para los consumidores españoles y ahora casi cualquier consumidor habitual de cosmética las tiene en casa. También, la cosmética orientada a pieles más sensibles. Los productos coreanos suelen usar ingredientes más suaves y respetuosos con la barrera protectora de la piel, por lo que los consumidores con tendencias a tener rosácea o la piel irritada, optan mucho por la cosmética coreana por esta razón.

“Las claves del éxito de la cosmética coreana tienen mucho que ver con su filosofía de buscar la salud de la piel por fuera y por dentro de forma natural y con ingredientes suaves pero eficaces. Para los coreanos, la rutina de belleza es un ritual para mimarse y cuidarse, por eso añaden muchos pasos y productos, y les encanta experimentar con aparatos y artículos nuevos de belleza. Esto combinado con un packaging vistoso, que su precio es bastante asequible en general y que la calidad es comparable a algunas de las mejores marcas del mercado, hacen de la cosmética coreana una opción muy atractiva”, nos comentan desde KOTRA, la oficina comercial de la Embajada de Corea en nuestro país.

KOTRA ayuda a muchas empresas españolas con sus negocios con el país asiático. Una de ellas es Silvia Moreno Cosmetics, que llevan importando productos coreanos bajo su firma desde hace varios años. Su fundadora, Silvia Moreno, abogada y esteticista y gran amante del cuidado de la piel, nos cuenta su secreto beauty: “Mi mejor consejo es que le demos mucha importancia a la preparación de la piel tanto en casa como en cabina por parte de los profesionales de la belleza. Tenemos que limpiar nuestra piel perfectamente tanto por la mañana como por la noche y cuando digo eso me refiero a que debemos tener mucho cuidado a la hora de elegir los productos para limpiar nuestra piel. Un limpiador suave para desmaquillar que perfectamente puede ser una leche limpiadora y bueno, aquí no puedo dejar de recomendar un excelente producto, el mejor del mercado sin duda y que cada vez más se usa por parte de los profesionales y que es todo un best seller en todos los países donde se vende, y es el maravilloso aceite limpiador de la marca Savia, elaborado por el instituto de ciencias médicas de Corea”.

Y son muchas las personas conocidas que se han apuntado a los beneficios de la cosmética coreana, como la presentadora Alicia Senovilla, las actrices Aurora Carbonell o Ángela Cremonte, la divertida presentadora Mar Montoro, la periodista Patricia Cerezo, ex mujer del querido Ramón García, y un largo etcétera.

Y ahora es más fácil acceder a los secretos de belleza coreanos para conseguir su piel de porcelana después de sus rituales de limpieza de 7, 8 o incluso 9 pasos.

¿Quieres conocer lo mejor de Corea sin salir de Madrid? Puedes acudir al centro más vanguardista de Primor, el de Callao, en la famosa Gran Vía madrileña, exactamente en el número 39, desde hoy miércoles 14 hasta este domingo 18, de 10:00 a 22:00 en el Korea Sale Festa, un evento sin precedentes organizado por KOTRA, la oficina comercial del Gobierno de Corea en Madrid.

Si quieres surfear la ola de Corea y subirte bien en ella y en el K-Beauty podrás descubrir porqué la cosmética coreana es la más aclamada y reconocida en la actualidad a nivel internacional. Y es que la cosmética Made in Korea no es una moda pasajera, es un estilo de vida para conseguir ser tu mejor versión.

Hay diferentes Masterclass de cosmética coreana, exactamente dos al día para que todo el mundo pueda descubrir el mundo k-beauty:

11:00h (temática del día):

Miércoles 14 – Limpiadores, toners y exfoliantes

Jueves 15 – Esencias y serums

Viernes 16 – Mascarillas (de tela, de noche, de aplicación en crema…)

Sábado 17 – Cremas (hidratantes, de ojos, protector solar, de manos…)

Domingo 18 – Tips de cosmética coreana

17:00h - rutina coreana de cosmética todos los días

Y si eres de los que te gusta probar productos nuevos, en compras superiores a 30€ en cosmética coreana, podrás recibir de regalo muestras de las mejores novedades en cosmética coreana.