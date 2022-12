Isabel Preysler dice no a la propuesta de boda de Mario Vargas Llosa: " No hace falta casarme”

Si fuera por Mario Vargas Llosa, su boda con Isabel Preysler ya se habría producido hace tiempo. Pero la “reina de corazones” considera que “a estas alturas de mi vida no me hace falta casarme. Es cierto que me propuso casarnos, pero le contesté que estamos muy bien como estamos y que no necesitamos dar ese paso de una boda”.

Estas próximas Navidades, a Isabel le gustaría reunir a todos sus hijos en su domicilio madrileño, pero es consciente de que supone una tarea difícil y se conforma con ver a los que pueda en Nochebuena y “reunirme con el resto después”.

Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler FOTO: Aitor Matauco Aitor Matauco

La socialité y el Premio Nobel llevan juntos desde hace más de siete años, se conocieron mucho antes, exactamente en 1986, en el transcurso de una entrevista que la Preysler hizo al escritor y que fue publicada en la revista del saludo.

Aunque hace unos meses se rumoreó que podrían estar distanciados, salieron al paso de las habladurías desmintiéndolas rotundamente. Hoy forman una pareja muy enamorada y unida.

En el recuerdo quedan las frases que Mario le dedicó a su pareja en el año 2020, al cumplirse el décimo aniversario de la concesión de su Nobel: “quiero agradecerle a Isabel, su presencia, su compañía, estos años maravillosos que me ha hecho pasar a su lado y que han renovado en mi esa vocación que es lo mejor que me ha pasado en la vida”.